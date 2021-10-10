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https://tr.sputniknews.com/20211010/squid-game-dizisinin-yapimcisindan-ikinci-sezon-aciklamasi-buyuk-bir-degisiklik-yapilabilir-1049680690.html
Squid Game dizisinin yapımcısından 'ikinci sezon' açıklaması: Büyük bir değişiklik yapılabilir
Squid Game dizisinin yapımcısından 'ikinci sezon' açıklaması: Büyük bir değişiklik yapılabilir
Netflix'in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezonda büyük... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T05:23+0300
2021-10-10T05:23+0300
2021-10-10T05:23+0300
yaşam
squid game
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İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi. Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.
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squid game
Squid Game dizisinin yapımcısından 'ikinci sezon' açıklaması: Büyük bir değişiklik yapılabilir
Netflix'in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezonda büyük bir değişikliğe işaret etti.
İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.
Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse
bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.