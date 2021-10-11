https://tr.sputniknews.com/20211011/abdde-bir-cift-yabanci-bir-ulkeye-nukleer-denizaltilar-hakkinda-bilgi-sizdirmaktan-tutuklandi-1049700166.html

ABD'de bir çift 'yabancı bir ülkeye' nükleer denizaltılar hakkında bilgi sızdırmaktan tutuklandı

ABD'de bir çift 'yabancı bir ülkeye' nükleer denizaltılar hakkında bilgi sızdırmaktan tutuklandı

ABD Adalet Bakanlğı, ülkenin Batı Virginia eyaletinde bir çiftin nükleer denizaltılar hakkında 'yabancı bir devlete' gizli bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T09:33+0300

2021-10-11T09:33+0300

2021-10-11T09:40+0300

savunma

abd

abd adalet bakanlığı

nükleer denizaltı

casus

gizli askeri bilgi

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ABD Adalet Bakanlığı, Donanma'da atom mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana'nın, geçen hafta cumartesi günü Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlanarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli tarafından tutuklandığını bildirdi.Açıklamada, çiftin yaklaşık bir yıl boyunca 'nükleer güçle çalışan savaş gemilerinin tasarımına ilişkin gizli bilgileri yabancı bir otoritenin temsilcisi olduğuna inandıkları bir kişiye sattığı' öne sürüldü.ABD'nin nükleer denizaltıları, Avustralya'nın Fransa ile yaptığı denizaltı alım sözleşmesini iptal etmesinin ardından Paris ve Washington arasındaki geniş çaplı diplomatik krizin merkezinde bulunuyor.100 bin dolarlık kripto para karşılığında satmışToebbe hakkındaki suç duyurusunda, mühendisin Maryland eyaletine bağlı Annapolis'te görev yaptığı sırada, eşiyle birlikte nükleer denizaltı reaktörleri hakkında 100 bin dolarlık kripto para karşılığında veri sattı.İddiaya göre Toebbe, sözgelimi 'yabancı devletle' ilk temasa geçtiğinde "Dilinize yapılan bu kötü çeviri için özür dilerim. Lütfen bu mektubu askeri istihbarat teşkilatınıza iletin" dedi.'Bilginin ülkeniz için çok değerli olacağına inanıyorum'Mühendis, "Bu bilginin ülkeniz için çok değerli olacağına inanıyorum. Bu bir aldatmaca değil" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Açıklamaya göre Toebbe, 2020'nin nisan ayında yabancı devletle 'gizli bir ilişki kurmak için sınırlı veri ve talimatlar içeren' bir paket gönderdi.FBI tuzağa düşürdüSuç duyurusuna göre, FBI pakete el koydu ve gizli ajan, çiftle ilişki kurmak için yabancı hükümetin temsilcisi gibi davrandı.Temsilci, 'Alice' takma adını kullanan Jonathan Toebbe'ye, veriler için teşekkür olarak kendisine bir hediye sunan bir e-posta gönderdi.Ancak Toebbe, burada dikkatli davranan Toebbe, ve bunun yerine kendisine kripto parayla ödeme yapılmasını istedi.Sonraki aylarda çift, aracıya birden fazla şifreli SD kartı gönderdi. FBI casusu, aralarındak ilk teslimatı, "SD kart plastiğe sarıldı ve iki dilim ekmek arasına yarım fıstık ezmeli sandviç içine yerleştirildi" şeklinde aktardı.Diğer SD kartlar ise sakız paketi ya da yara bandı ambalajının içine saklanmıştı.Çift, cumartesi günü son SD kartı bırakırken tutuklandı.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı açıklamada, 'planı engelleyen' ve 'failleri adalete teslim etmek için bu ilk adımı atan' kurumları kutladı.Çiftin 12 Ekim'de duruşmaya çıkarılması bekleniyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-ve-ingiltereyle-ortak-savunma-uzerinde-anlasan-avustralya-nukleer-enerjili-denizalti-edinecek-1048949706.html

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abd, abd adalet bakanlığı, nükleer denizaltı, casus, gizli askeri bilgi