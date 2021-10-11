https://tr.sputniknews.com/20211011/cijov-abnin-gelecekte-olasi-bir-gaz-krizinden-kacinmak-icin-yapmasi-gerekenleri-acikladi-1049707525.html

Çijov, AB'nin gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için yapması gerekenleri açıkladı

Çijov, AB'nin gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için yapması gerekenleri açıkladı

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB'nin gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için Moskova'yla iyi ilişkiler kurması ve Rusya'yı düşman... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T13:20+0300

2021-10-11T13:20+0300

2021-10-11T13:20+0300

dünya

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Financial Times'a demeç veren Çijov, Avrupa'da yaşanan mevcut gaz krizinin gelecekte tekrarlanmaması için Brüksel'in atması gereken adımları açıkladı."Bizi rakip yerine partner olarak görün ve her şeye daha kolay çözüm bulunacak" diyen Çijov, AB'ye gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için Moskova'yla iyi ilişkiler kurmayı ve Rusya'yı düşman olarak görmeye son vermeyi tavsiye etti.Rusya'nın Avrupa'da gaz fiyatlarında kısa süre önce yaşanan dalgalanmayla bir ilgisi bulunmadığının altını çizen Çijov, "Gaz fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık 10 kat artarken (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Gazprom'un tedarik hacimlerini artırabileceği mesajını verdikten sonra sert bir şekilde düştü" ifadelerini kullandı.Moskova'nın fiyatların keskin şekilde artmasına ilgi duymadığını, zira bunun istikrara katkı sunmadığını kaydeden Çijov, "Avrupa gaz piyasasındaki durumu, bazı enerji şirketlerinin gaz rezervlerini doldurmak için daha fazla ödeme yapmak istememesi, Brüksel'in uzun vadeli anlaşmalar yerine spot piyasası koşullarında gaz alma kararları ve Eski Dünya'nın 'gazın gelecekteki rolünü' Avrupa'nın enerji kaynağı olarak değerlendirmemesi derinleştirdi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211009/gazprom-export-avrupaya-gaz-tedarikiyle-ilgili-tum-talepleri-karsiliyoruz-1049670889.html

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rusya, gazprom, ab, vladimir çijov, doğalgaz, gaz, kriz, ekonomi, tavsiye, fiyat