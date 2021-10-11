Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/haberturk-yazari-par-altin-portakal-tamer-karadaglinin-densizliginin-golgesinde-kaldi-1049700647.html
Habertürk yazarı Par: Altın Portakal Tamer Karadağlı'nın densizliğinin gölgesinde kaldı
Habertürk yazarı Par: Altın Portakal Tamer Karadağlı'nın densizliğinin gölgesinde kaldı
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Tamer Karadağlı'nın bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T09:57+0300
2021-10-11T10:20+0300
türkiye
kübra par
tamer karadağlı
habertürk gazetesi
nihal yalçın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049678148_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_563b44932929729223a0329ebbdbb551.jpg
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında, ''Film festivallerinin genel bir bahtsızlığı vardır. Festival organizasyonu ne kadar başarılı olursa olsun kapanış törenlerinde türlü aksilikler yaşanır ve her şey o skandalların gölgesinde kalır. Önceki gece gerçekleştirilen Altın Portakal da Tamer Karadağlı’nın densizliğinin gölgesinde kaldı. Aslında töreni seyrederken ben de Nihal Yalçın’ın lafı biraz fazla dolandırdığı duygusuna kapılmıştım ama gözüm hep ondaydı, Karadağlı’nın arkada yaptığı korkunç mimikleri fark etmemişim.Sonradan dikkatli izleyince ben de çok kızdım. Efendi efendi bekleyip ödülü takdim edecek yerde, çok çirkin yüz ifadeleri takınarak arada saatine bakması, sonra da gelip zorla ödülü uzatması en hafif tabirle kabalıktı.'' düşüncesini dile getirdi.Par şu ifadeleri kullandı:''Bu tür törenler sadece Türkiye’de değil dünyada da biraz politiktir. Ödül alırken iktidara dokundurmak bir nevi âdettendir ama Nihal Yalçın’ın konuşmasında bu manada abartılı bir şey yoktu. Bu olayın ötesinde, ben bu yılki festivalin artılarından söz etmek istiyorum. Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre gibi festivaller konusunda çok tecrübeli iki ismin yönetimde olması, festivalin kalitesini ve ciddiyetini artırmış. Ulusal yarışmanın geri gelmiş olması da Türkiye sineması adına sevindirici. Böylelikle Altın Portakal yeniden sektörün sahiplendiği bir festival haline gelmiş.Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 'CHP’li belediye düzenliyor diye bakmadan' kapanış törenine katılması çok hoştu. Tören boyunca iktidara yönelik dokundurmaları olgunlukla karşıladı. En İyi Film Ödülü'nü vermesi, kutuplaşan Türkiye’de güzel bir birliktelik görüntüsü oluşturdu. Bakan Ersoy, turizm kökenli olduğu için kültür sanattan uzak olmakla eleştiriliyordu. Son dönemde bu dengeyi iyi kurduğunu görüyor ve bir sanatsever olarak mutlu oluyorum.''
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049678148_29:0:1096:800_1920x0_80_0_0_6160f45c043d841956b2c55ee8cc9995.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kübra par, tamer karadağlı, habertürk gazetesi, nihal yalçın

Habertürk yazarı Par: Altın Portakal Tamer Karadağlı'nın densizliğinin gölgesinde kaldı

09:57 11.10.2021 (güncellendi: 10:20 11.10.2021)
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi.
Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA / Orhan Çiçek
Abone ol
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Tamer Karadağlı'nın bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim ederken sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri ile ilgili olarak ''Altın Portakal Tamer Karadağlı'nın densizliğinin gölgesinde kaldı'' değerlendirmesini yaptı.
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında, ''Film festivallerinin genel bir bahtsızlığı vardır. Festival organizasyonu ne kadar başarılı olursa olsun kapanış törenlerinde türlü aksilikler yaşanır ve her şey o skandalların gölgesinde kalır. Önceki gece gerçekleştirilen Altın Portakal da Tamer Karadağlı’nın densizliğinin gölgesinde kaldı. Aslında töreni seyrederken ben de Nihal Yalçın’ın lafı biraz fazla dolandırdığı duygusuna kapılmıştım ama gözüm hep ondaydı, Karadağlı’nın arkada yaptığı korkunç mimikleri fark etmemişim.Sonradan dikkatli izleyince ben de çok kızdım. Efendi efendi bekleyip ödülü takdim edecek yerde, çok çirkin yüz ifadeleri takınarak arada saatine bakması, sonra da gelip zorla ödülü uzatması en hafif tabirle kabalıktı.'' düşüncesini dile getirdi.
Par şu ifadeleri kullandı:
''Bu tür törenler sadece Türkiye’de değil dünyada da biraz politiktir. Ödül alırken iktidara dokundurmak bir nevi âdettendir ama Nihal Yalçın’ın konuşmasında bu manada abartılı bir şey yoktu. Bu olayın ötesinde, ben bu yılki festivalin artılarından söz etmek istiyorum. Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre gibi festivaller konusunda çok tecrübeli iki ismin yönetimde olması, festivalin kalitesini ve ciddiyetini artırmış. Ulusal yarışmanın geri gelmiş olması da Türkiye sineması adına sevindirici. Böylelikle Altın Portakal yeniden sektörün sahiplendiği bir festival haline gelmiş.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 'CHP’li belediye düzenliyor diye bakmadan' kapanış törenine katılması çok hoştu. Tören boyunca iktidara yönelik dokundurmaları olgunlukla karşıladı. En İyi Film Ödülü'nü vermesi, kutuplaşan Türkiye’de güzel bir birliktelik görüntüsü oluşturdu. Bakan Ersoy, turizm kökenli olduğu için kültür sanattan uzak olmakla eleştiriliyordu. Son dönemde bu dengeyi iyi kurduğunu görüyor ve bir sanatsever olarak mutlu oluyorum.''
060001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:19İbrahim Tatlıses: Rabbim dur demedikçe söylerim
10:04Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
09:58Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü
09:57Habertürk yazarı Par: Altın Portakal Tamer Karadağlı'nın densizliğinin gölgesinde kaldı
09:56Ahmet Hakan'dan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na: Sakın aldırmayın bu tepkilere
09:47Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık
09:33ABD'de bir çift 'yabancı bir ülkeye' nükleer denizaltılar hakkında bilgi sızdırmaktan tutuklandı
09:30Selvi: AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor
09:26Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat
09:11Tamer Karadağlı: Yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum
08:48Kabine, bugün toplanıyor: Masada fahiş fiyatlar ve artan koronavirüs vakaları var
08:09Karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi: Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak
08:01İngiltere'de kriz: Fabrikalar kapanabilir
07:41Prof. Tevfik Özlü: Kış zor geçecek, ancak Kovid’in gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum
07:17ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü
06:44Metroda yolcularla sprey boya yapanlar arasında kavga çıktı
06:31Kız arkadaşını bıçaklayıp intihar etti
06:26İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi
06:13Rusya: Batı, OPCW’yi Rusya’ya baskı için kullanıyor
05:55Cezayir: Paris Büyükelçimizin görevine dönmesi için, Fransa'nın egemenliğimize saygı duyması şart