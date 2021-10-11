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Haftalık kirası 3 milyon euro: Mega yat 'Flying Fox' Bodrum'da
Haftalık kirası 3 milyon euro: Mega yat 'Flying Fox' Bodrum'da
Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T23:05+0300
2021-10-11T23:05+0300
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Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.Üzerinde 10 milyon dolar değerinde bir helikopter duran ve iki helikopter pisti bulunan yat, bir süre sonra hareket edip Türkbükü açıklarına geldi. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.Önceki yıl yaz aylarında Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te de görülen yata zaman zaman yakıt ikmali yapılmıştı.Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada gösterilen 'Flying Fox' un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
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bodrum, tekne, yat, bot

Haftalık kirası 3 milyon euro: Mega yat 'Flying Fox' Bodrum'da

23:05 11.10.2021
© AA'Flying Fox'
'Flying Fox' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.
Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.
Üzerinde 10 milyon dolar değerinde bir helikopter duran ve iki helikopter pisti bulunan yat, bir süre sonra hareket edip Türkbükü açıklarına geldi.
Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.
Önceki yıl yaz aylarında Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te de görülen yata zaman zaman yakıt ikmali yapılmıştı.
Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada gösterilen 'Flying Fox' un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
420010
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