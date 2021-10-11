https://tr.sputniknews.com/20211011/havayolu-sirketinden-yeni-karar-bayanlar-ve-baylar-anonsu-tarihe-karisiyor-1049695896.html

Havayolu şirketinden yeni karar: ‘Bayanlar ve baylar’ anonsu tarihe karışıyor

Havayolu şirketinden yeni karar: ‘Bayanlar ve baylar’ anonsu tarihe karışıyor

Birleşik Krallık'ın en büyük hava yolu şirketi British Airways, bünyesindeki kabin görevlileri ve pilotlara, 'bayanlar ve baylar' diye anons yapmayın talimatı... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T01:36+0300

2021-10-11T01:36+0300

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yaşam

ingiltere

british airways

anons

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İngiltere’nin en köklü havayolu şirketi British Airways, tarihi bir karara imza attı. Şirket tarafından kabin görevlileri ve pilotlara anons yaparken ‘bayanlar ve baylar’ tabirini kullanmayın uyarısı geldi. British Airways, bundan böyle, daha geniş sosyal normlara saygı göstermek amacıyla uçaklarında cinsiyetten bağımsız terimleri kullanacaklarını açıkladı.Daha önce Lufthansa, easyJet ve Air Canada dahil üzere büyük havayolu şirketleri, çocukları ve daha geniş kitleleri benimsemek için farklı bir terimler hayata geçirmişti. Japon Havayolları da geçtiğimiz yıl ‘olumlu bir atmosfer yaratmak ve herkese saygı göstermek için’ cinsiyetten bağımsız terimler kullanmaya başladıklarını açıklamıştı.British Airways sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa inanıyoruz ve bizimle seyahat ederken tüm müşterilerimizin kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya kararlıyız” dedi.Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, personeli cinsiyete özgü terimler kullanmaktan kaçınmaya teşvik etmek için 2018'de “Katılım Ruhu” girişimini başlatırken, ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines'da gelecek günlerde benzer bir uygulamayı uçuşlarında hayata geçirecek.

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ingiltere, british airways, anons