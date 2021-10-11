https://tr.sputniknews.com/20211011/ideal-hasta-muayene-suresi-ne-kadar-olmali-1049716400.html
İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
Neredeyse 5 dakikaya kadar inen hasta muayene süreleri hem hekimler hem de hastalar tarafından eleştiriliyor. Sputnik, Prof. Dr. Taner Gören’le muayene... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:37+0300
2021-10-11T16:37+0300
2021-10-11T16:56+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
türk tabipleri birliği (ttb)
randevu
muayene
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049716345_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bfb8783d5c1265680a34178f5ced52fe.jpg
Türkiye’deki faal hastane sayısı bin 500’ü aşarken, bu hastanelerin 3’te 1’inden fazlasını özel hastaneler oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2020’de cevapladığı bir soru önergesine göre, Türkiye’de toplam 164 bin 594 doktor, 198 bin 465 tane de hemşire bulunuyor. Bu verilere göre, Türkiye’de bir doktor başına 498.2 hasta düşerken, bu sayı OECD ülkelerinin ortalamasında 341.3.Daha önce de pek çok kez gündeme gelen ‘hasta muayene sürelerinin 5 dakikaya düşürülmesi' konusu, Eylül ayında tekrar basına yansıdı. 11 yıl önce kullanıma sunulan ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ ile beraber, hasta istediğini hekimden randevu alabiliyor. Bakanlığın 2018 verilerine göre Türkiye’de toplam 782 milyon 515 bin başvuru sağlık kuruluşlarına yapıldı. Mevcut durumda ise, MHRS’de 10 dakika aralıklarla randevu alınabiliyor ancak her randevu saatine, randevuya gelmeme durumu göz önünde bulundurularak çift randevu verilebiliyor.Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Tabipleri Birliği’ne göre, doktorun ilk kez gördüğü bir hastayı sağlıklı bir şekilde muayene edebilmesi için 20 dakikaya ihtiyacı var.Sputnik, 5 dakikaya kadar inen muayene sürelerini, bu kısa sürenin hastalığı tespit etmede yol açabileceği sorunları ve neler yapılması gerektiğini Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ile konuştu. Gören ‘5 dakikada ancak hekimlik yapılabiliyormuş görüntüsünün verilebileceğine’ vurgu yapıyor.Sputnik’in hazırladığı videoda, doktorun ilk defa gördüğü bir hastanın ne kadar sürdüğünün modellemesi de bulunuyor. Yapılan modellemede, sadece kontrol için gelmiş olan hastanın anamnezi 6 dakika 10 saniyede alındı. Ardından geçilen fiziksel muayene 7 dakika 37 saniye sürdü. Toplam 16 dakika 24 saniye süren muayenede, kalan sürede değerlendirilme yapılıp hastanın bilgilendirilmesi sağlandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049716345_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_c34165af1f924cc905b746ae676925ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
dünya sağlık örgütü (dsö), türk tabipleri birliği (ttb), randevu, muayene, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
16:37 11.10.2021 (güncellendi: 16:56 11.10.2021)
Neredeyse 5 dakikaya kadar inen hasta muayene süreleri hem hekimler hem de hastalar tarafından eleştiriliyor. Sputnik, Prof. Dr. Taner Gören’le muayene sürelerinin kısalmasının etkilerini konuştu, ideal bir muayenenin ne kadar süreceğini de modelledi.
Türkiye’deki faal hastane sayısı
bin 500’ü aşarken, bu hastanelerin 3’te 1’inden fazlasını özel hastaneler oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2020’de cevapladığı bir soru önergesine
göre, Türkiye’de toplam 164 bin 594 doktor, 198 bin 465 tane de hemşire bulunuyor. Bu verilere göre, Türkiye’de bir doktor başına 498.2 hasta düşerken, bu sayı OECD ülkelerinin ortalamasında 341.3.
Daha önce de pek çok kez gündeme gelen ‘hasta muayene sürelerinin 5 dakikaya düşürülmesi' konusu, Eylül ayında tekrar basına yansıdı. 11 yıl önce kullanıma sunulan ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ ile beraber, hasta istediğini hekimden randevu alabiliyor. Bakanlığın 2018 verilerine göre Türkiye’de toplam 782 milyon 515 bin başvuru sağlık kuruluşlarına yapıldı. Mevcut durumda ise, MHRS’de 10 dakika aralıklarla randevu alınabiliyor ancak her randevu saatine, randevuya gelmeme durumu göz önünde bulundurularak çift randevu verilebiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Tabipleri Birliği’ne göre, doktorun ilk kez gördüğü bir hastayı sağlıklı bir şekilde muayene edebilmesi için 20 dakikaya ihtiyacı var.
Sputnik, 5 dakikaya kadar inen muayene sürelerini, bu kısa sürenin hastalığı tespit etmede yol açabileceği sorunları ve neler yapılması gerektiğini Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ile konuştu. Gören ‘5 dakikada ancak hekimlik yapılabiliyormuş görüntüsünün verilebileceğine’ vurgu yapıyor.
Sputnik’in hazırladığı videoda, doktorun ilk defa gördüğü bir hastanın ne kadar sürdüğünün modellemesi de bulunuyor. Yapılan modellemede, sadece kontrol için gelmiş olan hastanın anamnezi 6 dakika 10 saniyede alındı. Ardından geçilen fiziksel muayene 7 dakika 37 saniye sürdü. Toplam 16 dakika 24 saniye süren muayenede, kalan sürede değerlendirilme yapılıp hastanın bilgilendirilmesi sağlandı.