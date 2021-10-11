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İletişim Başkanı Altun: Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır
İletişim Başkanı Altun: Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır
İletişim Başkanı Altun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler işleneceğinden kaygı duyduğunu' açıklaması sonrası başlayan tartışmayı eleştirdi. Altun... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T15:30+0300
2021-10-11T15:36+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
fahrettin altun
muhalefet
iletişim başkanlığı
cinayet
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" ifadesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Altun, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde 'siyasi cinayetler' olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi. Altun, şöyle devam etti:"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.'Siyasi cinayet yalanından medet umar hale gelmelerini milletimizin takdirine bırakıyoruz'FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, fahrettin altun, muhalefet, iletişim başkanlığı, cinayet

İletişim Başkanı Altun: Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır

15:30 11.10.2021 (güncellendi: 15:36 11.10.2021)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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İletişim Başkanı Altun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler işleneceğinden kaygı duyduğunu' açıklaması sonrası başlayan tartışmayı eleştirdi. Altun, "Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" ifadesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Altun, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde 'siyasi cinayetler' olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi. Altun, şöyle devam etti:
"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.
Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

'Siyasi cinayet yalanından medet umar hale gelmelerini milletimizin takdirine bırakıyoruz'

FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.
Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."
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