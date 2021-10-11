https://tr.sputniknews.com/20211011/kabine-bugun-toplaniyor-masada-fahis-fiyatlar-ve-artan-koronavirus-vakalari-var-1049699532.html

Kabine, bugün toplanıyor: Masada fahiş fiyatlar ve artan koronavirüs vakaları var

Kabine, bugün toplanıyor: Masada fahiş fiyatlar ve artan koronavirüs vakaları var

Bakanlar Toplantısı, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise artan vakalar sonrası... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T08:48+0300

2021-10-11T08:48+0300

2021-10-11T08:48+0300

türkiye

doğu akdeniz

kabine

ekonomi

kabine toplantısı

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Kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. 15:00'te başlayacak toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek.Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.Toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.

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doğu akdeniz, kabine, ekonomi, kabine toplantısı