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Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T00:39+0300
2021-10-11T00:39+0300
2021-10-11T00:45+0300
türkiye
manisa
yangın
fabrika
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Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Devam eden yangından yükselen alevler görüntülendi.
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manisa, yangın, fabrika
Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı 00:39 11.10.2021 (güncellendi: 00:45 11.10.2021)
Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.
Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan
kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda
itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Devam eden yangından yükselen alevler görüntülendi.