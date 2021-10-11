https://tr.sputniknews.com/20211011/kayseride-kagit-fabrikasinda-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-1049695469.html

Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

manisa

yangın

fabrika

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Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Devam eden yangından yükselen alevler görüntülendi.

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manisa, yangın, fabrika