Öyküsünü NFT olarak satan Bugay: Elde ettiğim gelirle 2000 fidanlık bir hatıra ormanı yaptıracağım

“Öykümün NFT ile satılması girişimim sonucunda süratli bir başarı ve oldukça yüksek bir gelir elde ettim. Güncel dijital akımları takip ve tatbik etmeyi önemsediğim kadar, dünyanın geleceğine sunacağım kalıcı bir katkımın da olmasını önemsiyorum. Kitabımın ilham kaynağı olan, hayatımın büyük bir bölümünün geçtiği Kınalıada, bizlere insanlardan çok daha fazla dost olduklarını pandemi döneminde de deneyimlediğimiz kedilerimiz, köpeklerimiz, evcil diğer tüm hayvanlarımız ve tabiat örtüsü, onunla var olan her türden canlı benim gözümde çok değerli. İstedim ki teknolojiden kazandığım gelir, örnek de teşkil etmesini dilediğim bir şekilde, başka pek çok kişiye benzeri bir ilhamı aşılasın. Pandemi sürecinde insanoğlunun kendi kabuğuna çekilmek zorunda kalışıyla, doğal yaşam ve tabiat örtüsündeki bir nebze rahatlama ve temizlenmenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını temenni ediyorum. Hepimizin kabul etmesi gerekiyor ki bilerek ya da bilmeyerek doğaya verdiğimiz zarar çok büyük. Doğa telef olursa insanoğlunun da var olması mümkün olmayacağı için çevreye karşı bilinçli sorumluluk her bireyin birincil görevidir. Kızım Lea başta olmak üzere, tüm çocuklara bırakabileceğimiz yegâne kalıcı değerin, umursamaz şekilde zarar verdiğimiz ve yok ettiğimiz her bir unsuru gerisin geri yerine koyabilmek için vereceğimiz samimi çaba olduğuna inanıyorum. İşte tam da bu nedenle, kedim Gofret sembolik olarak korumamız, sevmemiz, saygı duymamız gereken doğa anayı ve doğal yaşamın her türlü unsurunu temsil etsin istedim. Umarım ki, benim bu bireysel çabam insanlığa bir ilham verir ve ülkemizin farklı köşelerinde, farklı farklı kalplere dokunarak, yepyeni yapıcı yollar açar.”