https://tr.sputniknews.com/20211011/putin-avusturya-basbakani-schallenbergi-devraldigi-gorevi-dolayisiyla-tebrik-etti-1049724301.html

Putin, Avusturya Başbakanı Schallenberg’i devraldığı görevi dolayısıyla tebrik etti

Putin, Avusturya Başbakanı Schallenberg’i devraldığı görevi dolayısıyla tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, devraldığı yeni görevi dolayısıyla bir tebrik telgrafı gönderdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T20:34+0300

2021-10-11T20:34+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, üstlendiği yeni görevi dolayısıyla bir kutlama telgrafı yollayarak, yeni başbakanın faaliyetlerinin iki ülke arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı umudunu dile getirdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak yapıcı minvalde geliştiğine dikkat çeken Putin, “Hükümetin başındaki faaliyetlerinizin halklarımızın yararına, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına olmak üzere çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin ileride de gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum” vurgusunu yaptı.Şimdiye kadar Avusturya Dışişleri Bakanı görevinde bulunan Alexander Schallenberg, Başbakan Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından başbakanlık görevini devraldı.

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rusya, vladimir putin, avusturya, tebrik, telefon, alexander schallenberg