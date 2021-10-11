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https://tr.sputniknews.com/20211011/putin-avusturya-basbakani-schallenbergi-devraldigi-gorevi-dolayisiyla-tebrik-etti-1049724301.html
Putin, Avusturya Başbakanı Schallenberg’i devraldığı görevi dolayısıyla tebrik etti
Putin, Avusturya Başbakanı Schallenberg’i devraldığı görevi dolayısıyla tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, devraldığı yeni görevi dolayısıyla bir tebrik telgrafı gönderdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:34+0300
2021-10-11T20:34+0300
dünya
rusya
vladimir putin
avusturya
tebrik
telefon
alexander schallenberg
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Rusya Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, üstlendiği yeni görevi dolayısıyla bir kutlama telgrafı yollayarak, yeni başbakanın faaliyetlerinin iki ülke arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı umudunu dile getirdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak yapıcı minvalde geliştiğine dikkat çeken Putin, “Hükümetin başındaki faaliyetlerinizin halklarımızın yararına, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına olmak üzere çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin ileride de gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum” vurgusunu yaptı.Şimdiye kadar Avusturya Dışişleri Bakanı görevinde bulunan Alexander Schallenberg, Başbakan Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından başbakanlık görevini devraldı.
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rusya, vladimir putin, avusturya, tebrik, telefon, alexander schallenberg

Putin, Avusturya Başbakanı Schallenberg’i devraldığı görevi dolayısıyla tebrik etti

20:34 11.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, devraldığı yeni görevi dolayısıyla bir tebrik telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg'e, üstlendiği yeni görevi dolayısıyla bir kutlama telgrafı yollayarak, yeni başbakanın faaliyetlerinin iki ülke arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı umudunu dile getirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak yapıcı minvalde geliştiğine dikkat çeken Putin, “Hükümetin başındaki faaliyetlerinizin halklarımızın yararına, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına olmak üzere çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin ileride de gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum” vurgusunu yaptı.
Şimdiye kadar Avusturya Dışişleri Bakanı görevinde bulunan Alexander Schallenberg, Başbakan Sebastian Kurz hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından başbakanlık görevini devraldı.
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