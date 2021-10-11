Putin, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Liderler Ukrayna sorununun çözümündeki duraklama ele aldıGörüşme sırasında liderlerin Ukrayna ihtilafı çözüm sürecinin duraklaması ile ilgili endişe verici durumu ele aldıkları aktarılan açıklamada, şöyle denildi:Liderler ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdiAçıklamada ayrıca, “Liderler, Ukrayna'nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümünde mevcut karmaşık durumu göz önünde bulundurarak siyasi danışmanlarına ve dışişleri bakanlıklarına ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden temasları ve çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.Liderlerin ayrıca ‘ilgili kanallar üzerinden, gereklilik halinde ‘Normandiya Dörlüsü’ liderler zirvesinin olası organizasyonu için ön koşulların araştırılmasına devam edilmesini de kararlaştırdığı’ vurgulandı.Rus liderin Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmekten kaçınan Kiev’in bu çizgisine ilişkin ilkeli bir değerlendirme yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Açıklamada, “Görüşme sırasında, Afrika kıtasındaki terörle mücadeleyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer bazı uluslararası meselelere de değinildi" denildi.
Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Liderler Ukrayna sorununun çözümündeki duraklama ele aldı
Görüşme sırasında liderlerin Ukrayna ihtilafı çözüm sürecinin duraklaması ile ilgili endişe verici durumu ele aldıkları aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
“Ukrayna ihtilafı çözüm sürecinin duraklaması ile bağlantılı olarak endişe verici durum kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Üç lider aynı zamanda 2015 Minsk anlaşmalarının çözüm için alternatifsiz temel olarak uygulanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Rusya, Almanya ve Fransa'nın ‘Normandiya formatındaki’ çabalarının koordinasyonunun devamına duyulan ilgi vurgulandı.”
Liderler ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdi
Açıklamada ayrıca, “Liderler, Ukrayna'nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümünde mevcut karmaşık durumu göz önünde bulundurarak siyasi danışmanlarına ve dışişleri bakanlıklarına ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden temasları ve çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.
Rus liderin Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmekten kaçınan Kiev’in bu çizgisine ilişkin ilkeli bir değerlendirme yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Rusya Devlet Başkanı, hem Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini, hem de Paris zirvesi (2019) dahil olmak üzere diğer ‘Normandiya’ zirvelerinde varılan anlaşmaları yerine getirmekten inatla kaçınan Kiev yönetiminin bu çizgisine ilişkin ilkeli bir değerlendirme yaptı.”
Açıklamada, “Görüşme sırasında, Afrika kıtasındaki terörle mücadeleyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer bazı uluslararası meselelere de değinildi" denildi.