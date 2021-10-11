https://tr.sputniknews.com/20211011/putin-merkel-ve-macron-ile-telefonda-gorustu-1049725962.html

Putin, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

Putin, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T21:57+0300

2021-10-11T21:57+0300

2021-10-11T22:01+0300

dünya

rusya

fransa

vladimir putin

almanya

angela merkel

emmanuel macron

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Liderler Ukrayna sorununun çözümündeki duraklama ele aldıGörüşme sırasında liderlerin Ukrayna ihtilafı çözüm sürecinin duraklaması ile ilgili endişe verici durumu ele aldıkları aktarılan açıklamada, şöyle denildi:Liderler ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdiAçıklamada ayrıca, “Liderler, Ukrayna'nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümünde mevcut karmaşık durumu göz önünde bulundurarak siyasi danışmanlarına ve dışişleri bakanlıklarına ‘Normandiya Dörtlüsü’ üzerinden temasları ve çalışmaları yoğunlaştırma talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.Liderlerin ayrıca ‘ilgili kanallar üzerinden, gereklilik halinde ‘Normandiya Dörlüsü’ liderler zirvesinin olası organizasyonu için ön koşulların araştırılmasına devam edilmesini de kararlaştırdığı’ vurgulandı.Rus liderin Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmekten kaçınan Kiev’in bu çizgisine ilişkin ilkeli bir değerlendirme yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Açıklamada, “Görüşme sırasında, Afrika kıtasındaki terörle mücadeleyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer bazı uluslararası meselelere de değinildi" denildi.

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rusya, fransa, vladimir putin, almanya, angela merkel, emmanuel macron