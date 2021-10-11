https://tr.sputniknews.com/20211011/ronaldodan-milli-takimda-yeni-rekor-sergio-ramosu-geride-birakti-1049706744.html

Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı

Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Ronaldo, rekorlara doymuyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

milli takım

rekor

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Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı.Katar ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez milli formayı giyerek bu alanda lider oldu.Portekizli yıldız İspanyol oyuncu Sergio Ramos'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması:Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.Rekoru geliştirdiMilli takımlarda en çok gol atan youncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.

https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldodan-bir-rekor-daha-1048532422.html

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cristiano ronaldo, milli takım, rekor