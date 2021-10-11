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https://tr.sputniknews.com/20211011/ronaldodan-milli-takimda-yeni-rekor-sergio-ramosu-geride-birakti-1049706744.html
Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı
Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Ronaldo, rekorlara doymuyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:00+0300
2021-10-11T13:00+0300
2021-10-11T13:02+0300
spor
cristiano ronaldo
milli takım
rekor
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Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı.Katar ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez milli formayı giyerek bu alanda lider oldu.Portekizli yıldız İspanyol oyuncu Sergio Ramos'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması:Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.Rekoru geliştirdiMilli takımlarda en çok gol atan youncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldodan-bir-rekor-daha-1048532422.html
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cristiano ronaldo, milli takım, rekor
Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı 13:00 11.10.2021 (güncellendi: 13:02 11.10.2021)
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Ronaldo, rekorlara doymuyor.
Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi
Cristiano Ronaldo
yeni bir rekora imza attı.
Katar ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez
milli formayı
giyerek bu alanda lider oldu.
Portekizli yıldız İspanyol oyuncu
Sergio Ramos
'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.
Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması:
Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç
Sergio Ramos - İspanya: 180 maç
Gianluigi
Buffon
- İtalya: 176 maç
Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç
Iker
Casillas
- İspanya: 167 maç
Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10
gol kaydetmeyi başardı. Rekoru geliştirdi
Milli takımlarda en çok gol atan youncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.