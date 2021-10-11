https://tr.sputniknews.com/20211011/rosturizm-baskani-turistlerin-guvenligini-gorusmek-icin-turkiyede-1049710129.html

Rosturizm Başkanı turistlerin güvenliğini görüşmek için Türkiye’de

Rosturizm Başkanı turistlerin güvenliğini görüşmek için Türkiye’de

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, turistlerin güvenliği ile ilgili konuları görüşmek için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T14:09+0300

2021-10-11T14:09+0300

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antalya

rosturizm

turist

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Uçakta olduğu sırada Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, “İş ziyareti için daha önce yazdığım gibi Antalya’ya gidiyorum” ifadelerini kullandı. Doguzova, ziyaretin amacının turistlerin güvenliğini görüşmek olduğunu söyledi. Doguzova daha önce Antalya’ya gitmeyi planladığını duyurarak turistlerden Türkiye’de tatille ilgili kendilerini endişelendiren konuları bildirmelerini istemişti. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne göre dokuz ayda Türkiye’de yaklaşık 3.3 milyon kişi tatil yaptı.

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antalya, rosturizm, turist