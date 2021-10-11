Rosturizm Başkanı turistlerin güvenliğini görüşmek için Türkiye’de

Uçakta olduğu sırada Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, “İş ziyareti için daha önce yazdığım gibi Antalya’ya gidiyorum” ifadelerini kullandı. Doguzova, ziyaretin amacının turistlerin güvenliğini görüşmek olduğunu söyledi. Doguzova daha önce Antalya’ya gitmeyi planladığını duyurarak turistlerden Türkiye’de tatille ilgili kendilerini endişelendiren konuları bildirmelerini istemişti. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne göre dokuz ayda Türkiye’de yaklaşık 3.3 milyon kişi tatil yaptı.
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, turistlerin güvenliği ile ilgili konuları görüşmek için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.
Uçakta olduğu sırada Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, “İş ziyareti için daha önce yazdığım gibi Antalya’ya gidiyorum” ifadelerini kullandı. Doguzova, ziyaretin amacının turistlerin güvenliğini görüşmek olduğunu söyledi.
Doguzova daha önce Antalya’ya gitmeyi planladığını duyurarak turistlerden Türkiye’de tatille ilgili kendilerini endişelendiren konuları bildirmelerini istemişti.
Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne göre dokuz ayda Türkiye’de yaklaşık 3.3 milyon kişi tatil yaptı.