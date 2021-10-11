https://tr.sputniknews.com/20211011/squid-game-sonrasi-korece-ogrenmek-isteyenlerin-sayisinda-buyuk-artis-1049702330.html

Squid Game sonrası Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük artış

Squid Game sonrası Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük artış

Çevrimiçi dizi-film izleme platformu Netflix'in görünüşe göre daha uzun süre konuşulacak dizisi 'Squid Game', kültürel diplomasi başarısı olan 'hallyu', yani... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T11:36+0300

2021-10-11T11:36+0300

2021-10-11T11:36+0300

squid game

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Dil öğrenme uygulaması Duolingo, 456 kişinin milyonlarca dolar kazanmak için çocuk oyunları oynadığı 9 bölümlük Squid Game dizisinin yayına girmesi sonrası Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu açıkladı. Verilere göre İngiltere'de Korece öğrenmek için uygulamaya kaydolanlarda yüzde 76, ABD'de de yüzde 40 artış var. Şu anda uygulama üzerinden Korece öğrenen 7.9 milyondan fazla aktif kullanıcı var. Duolingo Sözcüsü Sam Dalsimer, "Dil ve kültür birbiriyle yakından bağlantılı. Popüler kültür ve medyadaki gelişmeler dil ve dil öğrenimindeki akımları da etkiliyor. Kore müziği, filmleri ve televizyon programlarının küresel çapta popülaritesinin artması, Koreceye talebi de artırdı" ifadelerini kullandı. Talk To Me In Korean adlı dil öğrenme platformunun kurucusu Sun Hyun-woo da 190 milletten 1.2 milyon üyenin Korece öğreniyor olduğu bilgisini verdi, Squid Game ya da BTS grubundan önce de Korece öğrenmek isteyen binlerce kişi olduğunu ama şimdi işin daha da küreselleştiğini söyledi. Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore'den 26 yeni kelime daha geçen hafta başında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne eklendi. Bu kelimelerden biri 'Hangul', yani Güney Kore alfabesi. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Hangul'ı ülkenin 'yumuşak gücü' olarak görüyor. Dünyada Korece konuşabilen 77 milyon kişi var. Öyle ki Güney Kore Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan, Türkiye'de de faaliyet gösteren Kral Sejong Enstitüsü'nün geçen yıl 82 ülkede yaklaşık 76 bin öğrencisi bulunuyordu. Rusya'daki Kral Sejong Enstitüsü'nde eğitim gören Milica Martinovic, Güney Kore dizilerini altyazısız izleyebilmek ve şarkıları çeviriye ihtiyaç duymadan anlayabilmek için Korece öğrendiğini anlattı.

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squid game