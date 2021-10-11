https://tr.sputniknews.com/20211011/taksi-soforu-aracinda-unutulan-altinlari-sahibine-teslim-etti-1049727081.html

Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti. Altınlarını teslim alan kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T22:50+0300

2021-10-11T22:50+0300

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yaşam

altın

müşteri

taksici

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Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı. Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.

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altın, müşteri, taksici