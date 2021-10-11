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https://tr.sputniknews.com/20211011/taksi-soforu-aracinda-unutulan-altinlari-sahibine-teslim-etti-1049727081.html
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti. Altınlarını teslim alan kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T22:50+0300
2021-10-11T22:50+0300
2021-10-11T22:54+0300
yaşam
altın
müşteri
taksici
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Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı. Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20210125/temizlik-gorevlisi-yolda-buldugu-50-bin-lirayi-sahibine-teslim-etti-1043656392.html
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altın, müşteri, taksici
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti 22:50 11.10.2021 (güncellendi: 22:54 11.10.2021)
Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti. Altınlarını teslim alan kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü
Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışma sonucu
altınların sahibi olan kadına ulaştı.
İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı.
Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.