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https://tr.sputniknews.com/20211011/taksi-soforu-aracinda-unutulan-altinlari-sahibine-teslim-etti-1049727081.html
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti. Altınlarını teslim alan kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T22:50+0300
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yaşam
altın
müşteri
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Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı. Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20210125/temizlik-gorevlisi-yolda-buldugu-50-bin-lirayi-sahibine-teslim-etti-1043656392.html
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altın, müşteri, taksici

Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

22:50 11.10.2021 (güncellendi: 22:54 11.10.2021)
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti. Altınlarını teslim alan kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı.
İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı.
Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2021
YAŞAM
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti
25 Ocak, 22:59
300000
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