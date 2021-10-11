https://tr.sputniknews.com/20211011/trabzonda-fuhus-operasyonu-155-kadina-31-bin-tl-ceza-1049712355.html
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza
Trabzon'da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, cadde ve... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:55+0300
2021-10-11T14:55+0300
2021-10-11T14:55+0300
türkiye
operasyon
trabzon
gözaltı
fuhuş
para cezası
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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi mahallesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı. Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3’ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.Mahalle, fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelmiştiÖte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi mahallesinde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı.Fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210919/palali-sabrinin-fuhus-cetesine-yapilan-operasyondan-afrika-guzellik-kralicesi-de-cikti-1049036168.html
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operasyon, trabzon, gözaltı, fuhuş, para cezası
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza
Trabzon'da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, cadde ve sokaklarda erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına 31 bin 620 TL ceza uygulandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi mahallesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.
Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı. Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3’ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.
Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.
Mahalle, fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelmişti
Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi mahallesinde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı.
Fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.