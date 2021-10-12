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Bahçeli: Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir
https://tr.sputniknews.com/20211012/bahceli-kim-ki-turk-gencligini-yok-sayiyorsa-biliniz-ki-karanlik-kuraklik-ve-kustahlik-icindedir-1049736550.html
Bahçeli: Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir
Bahçeli: Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir" dedi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:47+0300
2021-10-12T10:47+0300
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türk tarihi hasretini çektiğimiz eski ölümsüz bir eserdir. Gençlik aydınlık çehremizdir. Açık sözlülüğün ve kalender meşrebin omurgası onlardır. Kin ve nefretin kalplerde yuva yapmasına izin vermeyen asil Türk gençliği, bu gençliği temsilen de milliyetçi ülkücü gençliktir. Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir.Milliyetçi ülkücü gençliğin kökü Ötügen'de, kavgası da Türk-İslam düşmanlarıdır. Analarımız bacılarımız dua, huzur, sevgi ve saygı bağlarımızdır. Biz analarımıza bakınca, bacılarımızı görünce gelecek Türk neslinin ayak seslerini görüyoruz. Türk gençliği varsa, analarımızın ve bacılarımızın sayesinde vardır. Bugün Batı dünyasına hakim olan sosyal ve ekonomik mimarı, bunun yanında değerler sistemi, büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmaktadır. İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, sadece diğer temel ihtiyaçlarının peşinden koşan, insani ve vicdani felaketlere tamamiyle sessiz kalan, niçin var olduğunu, neden yaşadığını düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir.
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devlet bahçeli

Bahçeli: Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir

10:47 12.10.2021
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türk tarihi hasretini çektiğimiz eski ölümsüz bir eserdir. Gençlik aydınlık çehremizdir. Açık sözlülüğün ve kalender meşrebin omurgası onlardır. Kin ve nefretin kalplerde yuva yapmasına izin vermeyen asil Türk gençliği, bu gençliği temsilen de milliyetçi ülkücü gençliktir. Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir.
Milliyetçi ülkücü gençliğin kökü Ötügen'de, kavgası da Türk-İslam düşmanlarıdır. Analarımız bacılarımız dua, huzur, sevgi ve saygı bağlarımızdır. Biz analarımıza bakınca, bacılarımızı görünce gelecek Türk neslinin ayak seslerini görüyoruz. Türk gençliği varsa, analarımızın ve bacılarımızın sayesinde vardır.
Bugün Batı dünyasına hakim olan sosyal ve ekonomik mimarı, bunun yanında değerler sistemi, büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmaktadır.
İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, sadece diğer temel ihtiyaçlarının peşinden koşan, insani ve vicdani felaketlere tamamiyle sessiz kalan, niçin var olduğunu, neden yaşadığını düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir.
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