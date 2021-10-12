https://tr.sputniknews.com/20211012/dolar-902yi-gordu-1049733731.html

Dolar 9.02’yi gördü

Dolar 9.02’yi gördü

Dolar, kademeli yükselişini sürdürerek 9.02'yi sürdürdü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T09:24+0300

2021-10-12T09:24+0300

2021-10-12T09:30+0300

ekonomi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049733731.jpg?1634020207

Güne 9.0150 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9.0185'i aştı. Ardından da 9.02'yi gördü.Euro ise 10.4273 seviyesinden işlem görüyor.Dün yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar, gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından yükselişe geçti.Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece alınan faiz indiriminden kaynaklandığını düşünmenin doğru olmayacağını dile getirdi. Kavcıoğlu "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" açıklamasını yaptı.Toplantının ardından dolar/TL kuru kademeli yükselişine devam etti. Dolar daha sonra piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde yükselişe geçerek 9 lirayı aştı ve tarihi zirvesini 9.0185 seviyesine taşıdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye