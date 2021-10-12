https://tr.sputniknews.com/20211012/emniyet-mudur-yardimcisi-polisi-dovdu-iddiasina-sorusturma-1049755385.html
'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da emniyet müdür yardımcısının, bir polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:50+0300
2021-10-12T17:50+0300
2021-10-12T17:57+0300
türkiye
polis
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ankara emniyet müdürlüğü
soruşturma
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de Kızılcahamam ilçesinde Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın, polis memurunu dövdüğü iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi.Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek şöyle denildi:"Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.''
https://tr.sputniknews.com/20211012/icisleri-bakanligindan-emniyet-muduru-polisi-dovdu-iddialarina-iliskin-aciklama-1049747595.html
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polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara emniyet müdürlüğü, soruşturma
'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
17:50 12.10.2021 (güncellendi: 17:57 12.10.2021)
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da emniyet müdür yardımcısının, bir polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de Kızılcahamam ilçesinde Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın, polis memurunu dövdüğü iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi.
Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek şöyle denildi:
"Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.''