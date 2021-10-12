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İçişleri Bakanlığı'ndan 'emniyet müdürü, polisi dövdü' iddialarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'emniyet müdürü, polisi dövdü' iddialarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı, Ankara’da bir Emniyet Müdür Yardımcısı ve polis memuru arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T14:52+0300
2021-10-12T14:52+0300
türkiye
ankara
polis
içişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
şiddet
kahramankazan
emniyet
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada soruşturmanın devam ettiği vurgulanarak "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/emniyet-mudur-yardimcisi-polisi-dovdu-sorusturma-acilmadi-iddiasi-1049730350.html
türkiye
ankara
kahramankazan
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ankara, polis, içişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), şiddet, kahramankazan, emniyet

İçişleri Bakanlığı'ndan 'emniyet müdürü, polisi dövdü' iddialarına ilişkin açıklama

14:52 12.10.2021
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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İçişleri Bakanlığı, Ankara’da bir Emniyet Müdür Yardımcısı ve polis memuru arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"12 Ekim 2021 tarihinde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan 'Ankara'da bir Emniyet Müdür Yardımcısı ile bir Polis Memuru arasında geçen olay' ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olayın, 26.11.2020 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu; dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği, ayrıca konu ile ilgili olarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19.03.2021 tarihinde KVYO (karar verilmesine yer olmadığına) kararı verildiği anlaşılmıştır."
Ankara İl Emniyet müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
TÜRKİYE
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü, soruşturma açılmadı' iddiası
01:40
Açıklamada soruşturmanın devam ettiği vurgulanarak "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi.
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