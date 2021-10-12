https://tr.sputniknews.com/20211012/emniyet-mudur-yardimcisi-polisi-dovdu-sorusturma-acilmadi-iddiasi-1049730350.html

'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü, soruşturma açılmadı' iddiası

'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü, soruşturma açılmadı' iddiası

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin, Kahramankazan'da bulunan karakolda bir polis memuruna şiddet uyguladığı iddia edildi. Şiddete maruz kalan polis... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T01:40+0300

2021-10-12T01:40+0300

2021-10-12T01:50+0300

türkiye

ankara

polis

muhammed arslan

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Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan Muhammed Arslan, 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere görevi gereği 'Kimsiniz?' diye sordu. Aracın içindeki kişi ise Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'ydi. Araçtan inen V.'nin, Arslan'a ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diye bağırdığını ve cinsiyetçi birçok küfür sarf ettiğini söyleyen kaynaklar, bunların şikayet tutanağında da yer aldığını öne sürdü.Kendisini tanıyamadığını söylemesine rağmen görüntülerde V.'nin, Arslan'ın üzerine yürüdüğü ve aldığı darbeler nedeniyle dengesinin bozulduğu da belirtildi.Haberde, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin, polis memuru Muhammed Arslan'a şiddet uyguladığı da gözüktüğü de ifade edildi. Polis memuru Muhammed Arslan'ın, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığı, şikayet tutanağında da 'anlatılan olayda birçok görgü şahidi de var' ifadesinin yer aldığı bildirildi.'Hakaret ve şiddete maruz kaldı ama sürgüne gönderildi'Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Muhammed Arslan ve avukatı, verdikleri dilekçede İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin hakaret, şiddet ve tehdit ettiğini belirtti.Savcının 'olayın soruşturulmasına gerek yok' dediği öne sürüldü.'Yaşananların psikolojik baskısı: İntihara kalkıştı'Darp edilen polis memuru Muhammed Arslan, Gaziantep'in Nizip ilçesine sürgüne gönderildiği belirtilen haberde, yaşanan tüm sürecin ardından Muhammed Arslan, emniyet müdür yardımcısından gördüğü mobbing ve şiddetin karşılıksız kalmasına dayanamadığını ve haksızlığa uğradığını belirttiği bir not bırakarak intihara kalkıştı. İntihar girişimi sonrası hayatını kaybetmeyen Arslan'ın silahı alındı ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

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ankara, polis, muhammed arslan