https://tr.sputniknews.com/20211012/imamoglu-istanbullularin-hakkini-bir-avuc-insana-yedirmeyecegiz-1049760660.html

İmamoğlu: İstanbulluların hakkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz

İmamoğlu: İstanbulluların hakkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğizç İstanbulluların... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T20:47+0300

2021-10-12T20:47+0300

2021-10-12T20:47+0300

türkiye

büyükada

iskenderun

ibb

türkiye gençlik vakfı (tügva)

ekrem imamoğlu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katının mahkeme kararıyla İBB’ye geçtiği belirtilmiş ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

türkiye

büyükada

iskenderun

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büyükada, iskenderun, ibb, türkiye gençlik vakfı (tügva), ekrem imamoğlu