İmamoğlu: İstanbulluların hakkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katının mahkeme kararıyla İBB’ye geçtiği belirtilmiş ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğizç İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katının mahkeme kararıyla İBB’ye geçtiği belirtilmiş ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.