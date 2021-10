Kahvede stok endişesi: 'Kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek'

https://tr.sputniknews.com/20211012/kahvede-stok-endisesi-kriz-doneminde-yuksek-fiyatlarla-piyasaya-surulecek-1049749475.html

Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnafın kahvede stok endişesi başladı. Esnaf milyonlarca ton ürünün... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü.İklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Gözünü kahveyle açanlar başta olmak üzere tüm kahve severler için zor günler kapıda.Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyat artışının önüne geçilemiyor çünkü 1 kilogram kahve, ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira oldu. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi. Fiyatlar böyleyken 2022-2023 yılları arasında kahve krizi öngörülüyor.Sektör temsilcileri, krizi fırsat görenlerin milyonlarca tonluk kahveyi stokladığını belirtiyor. Buna göre stoklanan kahveler, kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek. Stokçuluğun başladığını belirten esnaf, büyük firmaları suçluyor çünkü böyle giderse esnaf kahve bulmakta zorlanacak. Kimi bayiler ise stoklamaya karşı önlemini almış durumda, 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyorlar aksi durumda yakın zamanda kahve krizi yaşanacağı öngörülüyor.‘Stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar’17 yıldır Ankara'da kahve sektöründe temsilci olarak çalışan Metin Öztürk, ithalatçıların stok tutmasıyla üreticinin ve tüketicinin zorlandığını belirtti:‘Milyonlarca tonluk kahve stoklanıyor’Mecidiyeköy'de kahve dükkanı olan Cengiz Abay, milyonlarca tonluk kahvenin stoklandığını belirterek, şunları söyledi:‘Stok yapılmasın diye 50 kilo istiyorlarsa 20 kilo gönderiyorum’Beyoğlu'nda 1967 yılından beri kahve satışı yapan işletmenin sahibi Can Özmen, stok yapmanın önüne geçmek talep edilenin altında ürün sattığını söyleyerek "Malı herkes almak istiyor ve bir firmaya vermek istemiyorlar. Kahveyi iç piyasaya peyderpey dağıtıp kimsenin kahvesiz kalmamasını planlıyorlar. Böyle giderse kahve krizi olacak. Ben artık toptan fiyat vermiyorum çünkü fiyatlar da belli olmuyor. Stok yapılmasın diye kafe ve restoran olan bayilerim benden 50 kilogram istiyorsa ben 20 kilogram gönderiyorum. Türkiye'deki ana getiriciler de bu şekilde dağıtım yapıyor" dedi.‘Fiyatlar şu an çok yüksek, bunun nedeni Brezilya'da yaşanan iklim değişikliği’Özmen, kahve bulmanın zorlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:‘Zam gelecek, 500 kilo gönder diyorlar’İkitelli'de kahve toptancılığı yapan Ayhan Yücel ise zammı öngörenlerin önceden kahve talep ettiğini belirterek, "2 ay önce bir kilo kahve 60 liraydı bugün 90 lira. Üretici bir firmayız, ürün verdiğimiz yerler var bizi de aradıklarında 'Zam gelecek, 500 kilo gönder' diyorlar. Biz stoklamanın önüne geçebilmek için 100 kilo gönderiyoruz" dedi.

