Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211012/kahvede-stok-endisesi-kriz-doneminde-yuksek-fiyatlarla-piyasaya-surulecek-1049749475.html
Kahvede stok endişesi: 'Kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek'
Kahvede stok endişesi: 'Kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek'
Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnafın kahvede stok endişesi başladı. Esnaf milyonlarca ton ürünün... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:32+0300
2021-10-12T15:44+0300
kahve
ekonomi
brezilya
kriz
stok
iklim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049749371_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d09917d97bd271b921cf5c429de7e14a.jpg
Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü.İklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Gözünü kahveyle açanlar başta olmak üzere tüm kahve severler için zor günler kapıda.Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyat artışının önüne geçilemiyor çünkü 1 kilogram kahve, ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira oldu. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi. Fiyatlar böyleyken 2022-2023 yılları arasında kahve krizi öngörülüyor.Sektör temsilcileri, krizi fırsat görenlerin milyonlarca tonluk kahveyi stokladığını belirtiyor. Buna göre stoklanan kahveler, kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek. Stokçuluğun başladığını belirten esnaf, büyük firmaları suçluyor çünkü böyle giderse esnaf kahve bulmakta zorlanacak. Kimi bayiler ise stoklamaya karşı önlemini almış durumda, 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyorlar aksi durumda yakın zamanda kahve krizi yaşanacağı öngörülüyor.‘Stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar’17 yıldır Ankara'da kahve sektöründe temsilci olarak çalışan Metin Öztürk, ithalatçıların stok tutmasıyla üreticinin ve tüketicinin zorlandığını belirtti:‘Milyonlarca tonluk kahve stoklanıyor’Mecidiyeköy'de kahve dükkanı olan Cengiz Abay, milyonlarca tonluk kahvenin stoklandığını belirterek, şunları söyledi:‘Stok yapılmasın diye 50 kilo istiyorlarsa 20 kilo gönderiyorum’Beyoğlu'nda 1967 yılından beri kahve satışı yapan işletmenin sahibi Can Özmen, stok yapmanın önüne geçmek talep edilenin altında ürün sattığını söyleyerek "Malı herkes almak istiyor ve bir firmaya vermek istemiyorlar. Kahveyi iç piyasaya peyderpey dağıtıp kimsenin kahvesiz kalmamasını planlıyorlar. Böyle giderse kahve krizi olacak. Ben artık toptan fiyat vermiyorum çünkü fiyatlar da belli olmuyor. Stok yapılmasın diye kafe ve restoran olan bayilerim benden 50 kilogram istiyorsa ben 20 kilogram gönderiyorum. Türkiye'deki ana getiriciler de bu şekilde dağıtım yapıyor" dedi.‘Fiyatlar şu an çok yüksek, bunun nedeni Brezilya'da yaşanan iklim değişikliği’Özmen, kahve bulmanın zorlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:‘Zam gelecek, 500 kilo gönder diyorlar’İkitelli'de kahve toptancılığı yapan Ayhan Yücel ise zammı öngörenlerin önceden kahve talep ettiğini belirterek, "2 ay önce bir kilo kahve 60 liraydı bugün 90 lira. Üretici bir firmayız, ürün verdiğimiz yerler var bizi de aradıklarında 'Zam gelecek, 500 kilo gönder' diyorlar. Biz stoklamanın önüne geçebilmek için 100 kilo gönderiyoruz" dedi.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049749371_5:0:1710:1279_1920x0_80_0_0_9149bdbbf3726f56e667bc86b95e6d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahve, brezilya, kriz, stok, iklim

Kahvede stok endişesi: 'Kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek'

15:32 12.10.2021 (güncellendi: 15:44 12.10.2021)
© PixabayKahve çekirdeği, bardak
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Pixabay
Abone ol
Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnafın kahvede stok endişesi başladı. Esnaf milyonlarca ton ürünün stoklandığını ifade ederken, bayiler stoklamanın önüne geçebilmek için 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyor.
Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü.
İklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Gözünü kahveyle açanlar başta olmak üzere tüm kahve severler için zor günler kapıda.
Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyat artışının önüne geçilemiyor çünkü 1 kilogram kahve, ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira oldu. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi. Fiyatlar böyleyken 2022-2023 yılları arasında kahve krizi öngörülüyor.
Sektör temsilcileri, krizi fırsat görenlerin milyonlarca tonluk kahveyi stokladığını belirtiyor. Buna göre stoklanan kahveler, kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek. Stokçuluğun başladığını belirten esnaf, büyük firmaları suçluyor çünkü böyle giderse esnaf kahve bulmakta zorlanacak. Kimi bayiler ise stoklamaya karşı önlemini almış durumda, 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyorlar aksi durumda yakın zamanda kahve krizi yaşanacağı öngörülüyor.

‘Stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar’

17 yıldır Ankara'da kahve sektöründe temsilci olarak çalışan Metin Öztürk, ithalatçıların stok tutmasıyla üreticinin ve tüketicinin zorlandığını belirtti:
"Geçtiğimiz ocak ayı itibariyle kahve fiyatları raflarda yüzde 50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Tüm üretici firmalar üretim planlamalarını bu öngörülere göre yapıyor. Doğal olarak kahve günlük tüketim ürünü olmaktan daha çok lüks tüketim ürünü olmakta ilerlemekte. Tüm bu yaşanan tedarik ve maliyet krizleri, ithalat yapan birçok firmaya ürünlerini stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar. İthalatçıların yüksek stok tutması ve bu ürünlerin daha pahalı fiyatlara çıktığında satılmayı beklemesi hem üreticiyi hem tüketiciyi bire bir etkilemekte."

‘Milyonlarca tonluk kahve stoklanıyor’

Mecidiyeköy'de kahve dükkanı olan Cengiz Abay, milyonlarca tonluk kahvenin stoklandığını belirterek, şunları söyledi:
"Aşağı yukarı 15 senedir sektördeyim. Kafe, restoran ve otel kısımlarına ürün götürüyoruz. Yaklaşık 6 aydır kahve fiyatlarında ciddi anlamda fahiş bir artış söz konusu. Milyonlarca tonluk kahve stoklanıyor. Piyasa şartlarında fiyatların sürekli artışından dolayı kahvenin stoklandığı belli. İthalat yapılmıyor ve iç piyasadaki ithal edilen kahvelerin fiyatlarının da sürekli oynandığından stoklandığı da bariz belli. Büyük firmalar bu kahve stoklarını kesinlikle yapıyor."

‘Stok yapılmasın diye 50 kilo istiyorlarsa 20 kilo gönderiyorum’

Beyoğlu'nda 1967 yılından beri kahve satışı yapan işletmenin sahibi Can Özmen, stok yapmanın önüne geçmek talep edilenin altında ürün sattığını söyleyerek "Malı herkes almak istiyor ve bir firmaya vermek istemiyorlar. Kahveyi iç piyasaya peyderpey dağıtıp kimsenin kahvesiz kalmamasını planlıyorlar. Böyle giderse kahve krizi olacak. Ben artık toptan fiyat vermiyorum çünkü fiyatlar da belli olmuyor. Stok yapılmasın diye kafe ve restoran olan bayilerim benden 50 kilogram istiyorsa ben 20 kilogram gönderiyorum. Türkiye'deki ana getiriciler de bu şekilde dağıtım yapıyor" dedi.

‘Fiyatlar şu an çok yüksek, bunun nedeni Brezilya'da yaşanan iklim değişikliği’

Özmen, kahve bulmanın zorlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Fiyatlar şu an çok yüksek. Bunun nedeni Brezilya'da yaşanan iklim değişikliği. Orada yaşanan soğuk hava ve don kahve ağaçlarını etkiledi. Bu nedenle kahve fiyatları arttı çünkü gelecek sene mahsul istedikleri kadar olmayacak. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin liraydı bu sene 60 bin lira oldu. 100 gram kahve geçen sene 7 liraydı bu sene 10 lira oldu. Türkiye'deki ana getiriciler istedikleri kahveyi alamadıkları için kahveyi bulmak zorlaşacak fiyatlar daha çok artacak."

‘Zam gelecek, 500 kilo gönder diyorlar’

İkitelli'de kahve toptancılığı yapan Ayhan Yücel ise zammı öngörenlerin önceden kahve talep ettiğini belirterek, "2 ay önce bir kilo kahve 60 liraydı bugün 90 lira. Üretici bir firmayız, ürün verdiğimiz yerler var bizi de aradıklarında 'Zam gelecek, 500 kilo gönder' diyorlar. Biz stoklamanın önüne geçebilmek için 100 kilo gönderiyoruz" dedi.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:48Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:43AİHM, istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
15:39Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
15:34Tel Aviv semalarında dondurma ve suşiler uçuyor 
15:32Kahvede stok endişesi: 'Kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek'
15:30Uzay videosunda çocuk aktör oynatmakla suçlanan Harris'e 'sahtekarlık paçalarından akıyor' tepkisi
15:19Kırgızistan Cumhurbaşkanı hükümetin görevine son verdi
15:19Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
15:19Ölüm döşeğindeki yaşlı kadından atına ve köpeklerine hüzünlü veda
15:10Aşı olmayan Djokovic, Avustralya Açık Grand Slam turnuvasını kaçırabilir
15:06Mişustin: Rusya nüfusunun yaklaşık üçte biri tamamen aşılandı
15:02Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı
14:55Lavrov: Taliban'ın Moskova'daki Afganistan görüşmelerine katılacağını umuyoruz
14:52İçişleri Bakanlığı'ndan 'emniyet müdürü, polisi dövdü' iddialarına ilişkin açıklama
14:46Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
14:46AB, Afganistan için 1 milyar euro'luk destek paketi sunacak
14:46Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
14:40AB'den 60 bin gence Avrupa genelinde ücretsiz tren seyahati hediyesi
14:35Fransa'da raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü
14:20Volodin, yeniden Duma başkanı seçildi