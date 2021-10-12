https://tr.sputniknews.com/20211012/kaliforniyadaki-magazalarda-cinsiyetsiz-oyuncak-bolumu-zorunlu-hale-geldi-1049743991.html

Kaliforniya'daki mağazalarda cinsiyetsiz oyuncak bölümü zorunlu hale geldi

Kaliforniya'daki mağazalarda cinsiyetsiz oyuncak bölümü zorunlu hale geldi

Kaliforniya, büyük perakendecilerin oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerini cinsiyetten bağımsız bir şekilde sergilemesini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T13:40+0300

2021-10-12T13:40+0300

2021-10-12T13:40+0300

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kaliforniya

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Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan yeni yasayla, mağazalarda ayrı ayrı erkek ve kız bölümleri olması yasaklanmazken cinsiyetten bağımsız ayrı bir kısmın bulunması zorunlu tutuluyor.Yeni kural, çocuk oyuncakları ve bakım ürünleri için geçerli olurken, kıyafetleri kapsamayacak. Kurallara uymayan şirketler, ilk ihlallerinde 250 dolar, diğerlerinde 500 dolar para cezasına çarptırılacak. Geçen ay Kaliforniya Eyalet Meclisi tarafından kabul edilen yasa, 2024'te yürürlüğe ve 500 veya daha fazla çalışanı olan perakendeciler için geçerli olacak.Yasanın kabul edilmesinin ardından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin tüketicilerin benzer ürünlerdeki haksız fiyat farklılıklarını tespit etmesine ve çocuk ürünlerinde cinsiyete dayalı önyargıyla mücadele etmeye yardımcı olacağı belirtildi. 'Modern düşüncenin antitezi'Yasanın yazarlarından Demokrat Meclis Üyesi Evan Low, tasarının, annesine belirli bir oyuncağı bulmak için neden erkekler bölümüne gitmesi gerektiğini soran sekiz yaşındaki bir kızdan esinlenerek tasarlandığını söyledi. Low, "Oyuncakların hangi cinsiyete uygun olduğuna dair sosyal bir yapıyla ayrılması, modern düşüncenin antitezidir" dedi. Low, cinsiyete göre sınıflandırılan oyuncak raflarının erkek bölümünde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili oyuncaklar yer alırken kızların tarafında bebek bakımı, moda ve ev hayatı gibi aktivitelerin yer aldığını vurguladı. 'Fiyat farkını gizlemeye yarıyor'Ayrıca, Kaliforniya Tüketici Federasyonu tarafından The Sacramento Bee gazetesine yapılan açıklamada, ürünleri cinsiyete göre ayırmanın "kadın ürünlerinin genellikle erkek ürünlerinden daha yüksek fiyatlandırıldığı gerçeğini gizlemeye yardımcı olduğunu" belirtildi. ABD'de bazı parekendeciler, toplumsal cinsiyet klişelerinden uzak durmak için çeşitli adımlar atıyor. 2015 yılında Target, mağazalarında cinsiyete dayalı bazı işaretleri kullanmayı bırakacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211011/lego-oyuncaklarindaki-cinsiyet-etiketlerini-kaldiriyor-1049716568.html

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