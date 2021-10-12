https://tr.sputniknews.com/20211012/lavrov-nato-asyadaki-durumu-hararetlendirme-cabasi-guduyor-1049737851.html
Lavrov: NATO, Asya’daki durumu hararetlendirme çabası güdüyor
Lavrov: NATO, Asya’daki durumu hararetlendirme çabası güdüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun güçlerini Afganistan’dan sonra Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’ya konuşlandırma çabasının bölgedeki durumu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:33+0300
2021-10-12T11:33+0300
2021-10-12T11:33+0300
dünya
nato
afganistan
asya
göçmen
soğuk savaş
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Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılan ülkelerin dışişleri bakanları ile yapılan görüşmede Lavrov, “Maalesef bölgedeki jeopolitik düzen daha kolay hale gelmiyor, bu durum kapsamlı ve çok taraflı işbirliği ile entegrasyon konusunda koordineli bir sisteme geçişi engelliyor. Durumu ‘hararetlendirmeyi’, devletler arası etkileşim mekanizmalarını sarsmayı hedefleyen girişimler olduğunu görüyoruz” dedi.Soğuk Savaş mantığı ve zapt etme politikası doğrultusunda kurulmuş askeri blokların yanı sıra dar formatlı yapıların da bu duruma katkı yaptığını belirten Lavrov, “NATO’nun Afganistan’dan sonra güçlerini başka bölgelere, söz gelimi Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’ya konuşlandırma ve Afgan göçmen akışını bu bölgelere yönlendirme çabasını da bunlar arasında sayabiliriz” ifadelerini kullandı.Lavrov, NATO’nun Afganistan’daki durum konusundaki sorumluluğunu göz ardı ettiğini, sorunun çözümüyle, başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ilgilenmesinin önerildiğini kaydetti.Lavrov, “NATO güçlerinin alelacele geri çekilmesi Afganistan’daki karşıtlıklar düğümünü daha da karıştırdı. Ülkede çok sayıda silah ve askeri teçhizat kaldı. Bunların yıkıcı amaçlar için kullanılmaması önemli. Taliban uyuşturucu trafiği ve terörle mücadele etmek, istikrarsızlığı komşu ülkelere yansıtmamak, kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini açıkladı. Bu sözlerin tutulması en önemlisi” dedi.
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nato, afganistan, asya, göçmen, soğuk savaş
Lavrov: NATO, Asya’daki durumu hararetlendirme çabası güdüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun güçlerini Afganistan’dan sonra Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’ya konuşlandırma çabasının bölgedeki durumu hararetlendirmeyi amaçladığını söyledi.
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılan ülkelerin dışişleri bakanları ile yapılan görüşmede Lavrov, “Maalesef bölgedeki jeopolitik düzen daha kolay hale gelmiyor, bu durum kapsamlı ve çok taraflı işbirliği ile entegrasyon konusunda koordineli bir sisteme geçişi engelliyor. Durumu ‘hararetlendirmeyi’, devletler arası etkileşim mekanizmalarını sarsmayı hedefleyen girişimler olduğunu görüyoruz” dedi.
Soğuk Savaş mantığı ve zapt etme politikası doğrultusunda kurulmuş askeri blokların yanı sıra dar formatlı yapıların da bu duruma katkı yaptığını belirten Lavrov, “NATO’nun Afganistan’dan sonra güçlerini başka bölgelere, söz gelimi Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’ya konuşlandırma ve Afgan göçmen akışını bu bölgelere yönlendirme çabasını da bunlar arasında sayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, NATO’nun Afganistan’daki durum konusundaki sorumluluğunu göz ardı ettiğini, sorunun çözümüyle, başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ilgilenmesinin önerildiğini kaydetti.
Lavrov, “NATO güçlerinin alelacele geri çekilmesi Afganistan’daki karşıtlıklar düğümünü daha da karıştırdı. Ülkede çok sayıda silah ve askeri teçhizat kaldı. Bunların yıkıcı amaçlar için kullanılmaması önemli. Taliban uyuşturucu trafiği ve terörle mücadele etmek, istikrarsızlığı komşu ülkelere yansıtmamak, kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini açıkladı. Bu sözlerin tutulması en önemlisi” dedi.