https://tr.sputniknews.com/20211012/marcao-ve-alpaslan-ozturk-arasinda-gerginlik-yasandi-fatih-terim-oyuncularina-tepki-gosterdi-1049763929.html

Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı, Fatih Terim oyuncularına tepki gösterdi

Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı, Fatih Terim oyuncularına tepki gösterdi

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında savunma oyuncusu Marcao ve Alpaslan Öztürk kısa süreli bir tartışma yaşadı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T22:52+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

marcao

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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yumruk atan ve TFF’den 8 maç ceza alan Marcao, İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Alpaslan Öztürk ile tartıştı. Sarı kırmızılı kulübün kadro dışı bıraktıktan sonra affettiği Brezilyalı savunmacı, İstanbulspor karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.Mücadelenin 11. dakikasında kalesinde golü gören Galatasaray’da kaptan Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Alpaslan Öztürk’e sert şekilde uyarılarda bulunan Marcao’yu takım arkadaşları sakinleştirirken maçı tribünden seyreden Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına tepki gösterdi.Sahadaki futbolculara “Maça dönün” diye seslenen Terim’in uyarısının ardından sarı kırmızılı futbolcular maça kaldıkları yerden devam etti. Mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

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galatasaray, fatih terim, marcao