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https://tr.sputniknews.com/20211012/merkel-turkiyeyi-gormezden-gelemezsiniz-1049740650.html
Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T12:33+0300
2021-10-12T12:33+0300
dünya
almanya
israil
angela merkel
türkiye
sığınmacı
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Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.Başbakan Merkel, burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210817/konsensus-anketi-turkiyeye-artik-siginmaci-kabul-edilmemeli-diyenlerin-orani-yuzde-677-1048098761.html
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almanya, israil, angela merkel, türkiye, sığınmacı, avrupa birliği

Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz

12:33 12.10.2021
© REUTERS / Ronen ZvulunAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını söyledi.
Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.
Başbakan Merkel, burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.
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