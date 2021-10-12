https://tr.sputniknews.com/20211012/merkel-turkiyeyi-gormezden-gelemezsiniz-1049740650.html

Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz

Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

almanya

israil

angela merkel

türkiye

sığınmacı

avrupa birliği

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Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.Başbakan Merkel, burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.

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almanya

israil

avrupa birliği

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almanya, israil, angela merkel, türkiye, sığınmacı, avrupa birliği