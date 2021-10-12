https://tr.sputniknews.com/20211012/rusya-nukleer-potansiyelimizi-artirdigimiz-iddiasi-asilsiz-1049729993.html

Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız

Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah sayısını önemli ölçüde artırdığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu belirtti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T01:18+0300

2021-10-12T01:18+0300

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savunma

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

nükleer

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Silahsızlanma Komitesi’nin toplantısında, ABD heyetinin Rusya’ya yönelttiği suçlamalara cevap verdi.Vorontsov, “Ülkemizin nükleer potansiyelini niceliksel olarak önemli ölçüde artırdığı yönündeki her türlü iddia delilsiz ve asılsız. Bu iddialar yanlış değerlendirmelere veya açık dezenformasyona dayanıyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Rusya, silah kontrolü taahhütlerine titizlikle uyuyor” diye ekledi.'Rusya’nın amacı ABD’nin tehdit ettiği dengeyi korumak’Rusya’nın, ürettiği yeni silahlarla eskileri ikame ettiğini ve mevcut cephaneliği optimize ettiğini belirten Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, “Tüm bu faktörlerin, yeni ve günümüz şartlarına uygun güvenlik denklemini oluşturma çalışmaları kapsamı içinde, uzun vadeli ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla Rusya-ABD stratejik diyalogu çerçevesinde kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesi gerekiyor” diye kaydetti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nükleer