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Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız
Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah sayısını önemli ölçüde artırdığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu belirtti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T01:18+0300
2021-10-12T01:18+0300
savunma
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Silahsızlanma Komitesi’nin toplantısında, ABD heyetinin Rusya’ya yönelttiği suçlamalara cevap verdi.Vorontsov, “Ülkemizin nükleer potansiyelini niceliksel olarak önemli ölçüde artırdığı yönündeki her türlü iddia delilsiz ve asılsız. Bu iddialar yanlış değerlendirmelere veya açık dezenformasyona dayanıyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Rusya, silah kontrolü taahhütlerine titizlikle uyuyor” diye ekledi.'Rusya’nın amacı ABD’nin tehdit ettiği dengeyi korumak’Rusya’nın, ürettiği yeni silahlarla eskileri ikame ettiğini ve mevcut cephaneliği optimize ettiğini belirten Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, “Tüm bu faktörlerin, yeni ve günümüz şartlarına uygun güvenlik denklemini oluşturma çalışmaları kapsamı içinde, uzun vadeli ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla Rusya-ABD stratejik diyalogu çerçevesinde kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesi gerekiyor” diye kaydetti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nükleer

Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız

01:18 12.10.2021
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah sayısını önemli ölçüde artırdığı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Silahsızlanma Komitesi’nin toplantısında, ABD heyetinin Rusya’ya yönelttiği suçlamalara cevap verdi.
Vorontsov, “Ülkemizin nükleer potansiyelini niceliksel olarak önemli ölçüde artırdığı yönündeki her türlü iddia delilsiz ve asılsız. Bu iddialar yanlış değerlendirmelere veya açık dezenformasyona dayanıyor” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Rusya, silah kontrolü taahhütlerine titizlikle uyuyor” diye ekledi.

'Rusya’nın amacı ABD’nin tehdit ettiği dengeyi korumak’

Rusya’nın, ürettiği yeni silahlarla eskileri ikame ettiğini ve mevcut cephaneliği optimize ettiğini belirten Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda yeni nesil sistemlerin geliştirilmesi zorunlu nitelik taşıyor ve ABD’nin, hiçbir şekilde kısıtlanmayan hava savunma sistemini ve stratejik görevleri yerine getirebilecek nükleer olmayan hassas küresel saldırı araçlarını geliştirme yönündeki istikrarı bozan adımları ve stratejik istikrarı tehdit eden diğer eylemleri yüzünden bozulabilecek stratejik dengeyi koruma ihtiyacından doğuyor.”
Rus diplomat, “Tüm bu faktörlerin, yeni ve günümüz şartlarına uygun güvenlik denklemini oluşturma çalışmaları kapsamı içinde, uzun vadeli ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla Rusya-ABD stratejik diyalogu çerçevesinde kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesi gerekiyor” diye kaydetti.
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