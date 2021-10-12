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SON DAKİKA | 235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'
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235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'
235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'nun başlatıldığını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T09:17+0300
2021-10-12T09:20+0300
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252
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235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'

09:17 12.10.2021 (güncellendi: 09:20 12.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik 'Çekirge operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
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