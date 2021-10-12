https://tr.sputniknews.com/20211012/sanayi-ve-teknoloji-bakani-mustafa-varank-yerli-otomobilin-seri-uretime-gececegi-tarihi-acikladi-1049757950.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin seri üretime geçeceği tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin seri üretime geçeceği tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik’teki üretim tesisini ziyaret ederek, "Söz verdiğimiz şekilde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T18:56+0300

2021-10-12T18:56+0300

2021-10-12T18:56+0300

ekonomi

mustafa varank

yerli otomobil

togg

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un üretim tesisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Projenin Türkiye’nin 100 yılına damga vuracağını belirten Bakan Varank, “Türkiye’nin otomobilini Türk milletiyle buluşturacağız.” dedi. Varank, üretim tesisinin tamamlandığında Avrupa’nın çevreye en saygılı fabrikası olacağını ifade ederek “Söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız” diye konuştu.'Geleceğe damga vuracak'İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank şunları söyledi:"Türkiye’nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, Türkiye’nin Otomobili projesi için Gemlik’teyiz. Türkiye’nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye’nin Otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik’te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor.Pandemiye rağmen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak.Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika. hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak.'Türkiye’nin 100 yıldır beklediği proje'İnşallah söz verdiğimiz şekilde biz Türkiye’nin Otomobili’ni Türk Milleti’yle buluşturmuş olacağız.Türkiye’nin 100 yıldır beklediği bu projede başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa’nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye’de, Gemlik’te Türkiye’nin Otomobili TOGG’la kurulmuş olacak.Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız."

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mustafa varank, yerli otomobil, togg