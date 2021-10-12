https://tr.sputniknews.com/20211012/tataristanda-bazi-mesleklere-zorunlu-asilama-geliyor-1049732151.html

Tataristan’da bazı mesleklere zorunlu aşılama geliyor

Tataristan’da bazı mesleklere zorunlu aşılama geliyor

Rusya Federasyonu’na bağlık Tataristan Cumhuriyeti’nde, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ve bazı meslekler için zorunlu aşılama getirileceği belirtildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T04:33+0300

2021-10-12T04:33+0300

2021-10-12T04:35+0300

koronavirüs

rusya

tataristan

koronavirüs aşısı

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Tataristan İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre sağlık, eğitim ve sosyal kurumları ile ulaşım, enerji, inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde çalışanlar ile kolluk kuvvetleri, devlet ve belediye personeli zorunlu olarak aşılanacak.Aşı zorunluluğu ayrıca hizmet sektörünü (ticaret merkezleri, restoranlar, bankalar, posta, taksi vb), kültür kurumlarını, eğlence merkezleri, çocuk kampları, medya, eczane, seyahat acenteleri, veteriner, otel, araba servisi, kargo ve diğer hizmetleri de kapsayacak.Üniversite dışında staj yapacak öğrenciler de aşı yapmak zorunda kalacak.Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanlarını 6 Aralık 2021 tarihine kadar her iki dozla aşılaması gerekiyor. 9 Kasım’a kadar aşının ilk dozunu, 7 Aralık’a kadar da ikinci dozunu yapmayanlar işten çıkarılacak.Muafiyet belgesi olanlara aşı zorunluluğu uygulanmayacak.Yaşlı vatandaşların aşılamasıyla Tataristan Sağlık Bakanlığı ilgilenecek. Yaşlıların evlerinde aşılanması planlanıyor.

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rusya, tataristan, koronavirüs aşısı