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Tataristan’da bazı mesleklere zorunlu aşılama geliyor
Tataristan’da bazı mesleklere zorunlu aşılama geliyor
Rusya Federasyonu’na bağlık Tataristan Cumhuriyeti’nde, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ve bazı meslekler için zorunlu aşılama getirileceği belirtildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T04:33+0300
2021-10-12T04:35+0300
koronavirüs
rusya
tataristan
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Tataristan İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre sağlık, eğitim ve sosyal kurumları ile ulaşım, enerji, inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde çalışanlar ile kolluk kuvvetleri, devlet ve belediye personeli zorunlu olarak aşılanacak.Aşı zorunluluğu ayrıca hizmet sektörünü (ticaret merkezleri, restoranlar, bankalar, posta, taksi vb), kültür kurumlarını, eğlence merkezleri, çocuk kampları, medya, eczane, seyahat acenteleri, veteriner, otel, araba servisi, kargo ve diğer hizmetleri de kapsayacak.Üniversite dışında staj yapacak öğrenciler de aşı yapmak zorunda kalacak.Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanlarını 6 Aralık 2021 tarihine kadar her iki dozla aşılaması gerekiyor. 9 Kasım’a kadar aşının ilk dozunu, 7 Aralık’a kadar da ikinci dozunu yapmayanlar işten çıkarılacak.Muafiyet belgesi olanlara aşı zorunluluğu uygulanmayacak.Yaşlı vatandaşların aşılamasıyla Tataristan Sağlık Bakanlığı ilgilenecek. Yaşlıların evlerinde aşılanması planlanıyor.
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rusya, tataristan, koronavirüs aşısı

Tataristan’da bazı mesleklere zorunlu aşılama geliyor

04:33 12.10.2021 (güncellendi: 04:35 12.10.2021)
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Rusya Federasyonu’na bağlık Tataristan Cumhuriyeti’nde, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ve bazı meslekler için zorunlu aşılama getirileceği belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Tataristan İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre sağlık, eğitim ve sosyal kurumları ile ulaşım, enerji, inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde çalışanlar ile kolluk kuvvetleri, devlet ve belediye personeli zorunlu olarak aşılanacak.
Aşı zorunluluğu ayrıca hizmet sektörünü (ticaret merkezleri, restoranlar, bankalar, posta, taksi vb), kültür kurumlarını, eğlence merkezleri, çocuk kampları, medya, eczane, seyahat acenteleri, veteriner, otel, araba servisi, kargo ve diğer hizmetleri de kapsayacak.
Üniversite dışında staj yapacak öğrenciler de aşı yapmak zorunda kalacak.
Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanlarını 6 Aralık 2021 tarihine kadar her iki dozla aşılaması gerekiyor. 9 Kasım’a kadar aşının ilk dozunu, 7 Aralık’a kadar da ikinci dozunu yapmayanlar işten çıkarılacak.
Muafiyet belgesi olanlara aşı zorunluluğu uygulanmayacak.
Yaşlı vatandaşların aşılamasıyla Tataristan Sağlık Bakanlığı ilgilenecek. Yaşlıların evlerinde aşılanması planlanıyor.
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