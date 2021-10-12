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Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:50+0300
2021-10-12T18:50+0300
dünya
türkiye
ab
süleyman soylu
göç
ylva johansson
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Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.
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türkiye, ab, süleyman soylu, göç, ylva johansson

Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak

18:50 12.10.2021
© REUTERSAB Türkiye bayrakları
AB Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını, kendisinin Ankara ziyaretinden sonra teknik görüşmelerin başlayacağını bildirdi.
Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.
Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.
AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.
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