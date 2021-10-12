https://tr.sputniknews.com/20211012/turkiye-ile-ab-gocmen-kacakciligiyla-mucadelede-is-birligini-artiracak-1049757596.html

Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak

Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T18:50+0300

2021-10-12T18:50+0300

2021-10-12T18:50+0300

dünya

türkiye

ab

süleyman soylu

göç

ylva johansson

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Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.

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türkiye, ab, süleyman soylu, göç, ylva johansson