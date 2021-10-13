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https://tr.sputniknews.com/20211013/29-ekimde-kapilarini-acacak-olan-akmnin-son-hali-goruntulendi-1049777476.html
29 Ekim’de kapılarını açacak olan AKM’nin son hali görüntülendi
29 Ekim’de kapılarını açacak olan AKM’nin son hali görüntülendi
29 Ekim’de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi’nde (AKM) son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:17+0300
2021-10-13T12:16+0300
türkiye
akm
atatürk kültür merkezi (akm)
açılış
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Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan dev küre 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi.Dev salon aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı.Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteliAKM'nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da var. Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ettiği dikkat çekiyor.Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor.Yeni AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
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akm, atatürk kültür merkezi (akm), açılış

29 Ekim’de kapılarını açacak olan AKM’nin son hali görüntülendi

12:17 13.10.2021
© İHAAtatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi
Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
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29 Ekim’de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi’nde (AKM) son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum görüntülendi.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan dev küre 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi.
Dev salon aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı.

Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli

AKM'nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da var. Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ettiği dikkat çekiyor.
Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor.
Yeni AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
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