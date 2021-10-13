https://tr.sputniknews.com/20211013/ak-partili-ala-abyle-iliskileri-hizlandirma-vaktinin-geldigini-dusunuyoruz-1049800041.html

AK Partili Ala: AB'yle ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz

AK Partili Ala: AB'yle ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, "Hem AB için hem Türkiye için yeniden ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T22:45+0300

2021-10-13T22:45+0300

2021-10-13T22:46+0300

türkiye

ak parti

tbmm

brüksel

efkan ala

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından TBMM'nin ve AP'nin faaliyetlerine başladığını hatırlatan Ala, kendisinin de bu vesileyle AP'de temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldiğini söyledi.Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden milletvekilleri ve AP'deki siyasi grupların başkanlarıyla iki gün boyunca görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ala, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin seyrini değerlendirdik. Hem biz Türkiye'nin vizyonunu, perspektifini ortaya koyduk ve paylaştık hem onların değerlendirmelerini aldık" diye konuştu.Ala, bu tür görüşmelerin Türkiye-AB ilişkileri için önem arz ettiğini, gelecek dönemin seyri bakımından bu ilişkilerin önem taşıdığı kanaatinin pekiştiğini, AB tarafının da bu görüşmeleri olumlu şekilde değerlendirdiğini aktardı.Brüksel ziyaretinde TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini, Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleriyle değerlendirmeler yaptıklarını ve AK Parti'nin Brüksel Temsilciliği ile faaliyetleri değerlendirdiklerini dile getiren Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.Ala, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirirken de son 10 yılın çok zor geçtiğini söyledi. Arap Baharı sonrası Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'nin çöktüğünü, göç sorununun ortaya çıktığını, 2008'deki ekonomik krizin etkilerinin hissedildiğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığını, Kovid-19 salgınının başladığını anlatan Ala, AB tarafında da göç krizinin yanı sıra Brexit olarak bilinen İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinin yaşandığını vurguladı.Brexit'in Avrupa'yı politik olarak zayıflattığını, salgının ekonomik etkilerinin hissedildiğini belirten Ala, "Biz bütün bunları dikkate alarak hem AB için hem Türkiye için yeniden bu ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar" ifadesini kullandı.Ala, fırsatları değerlendirmede ve geleceği inşa etmede iş birliğinin her iki tarafın yararına olduğu konusunda fikir birliği bulunduğunu kaydetti. AK Parti'nin iktidara geldikten sonra ilk 10 yılda çok ciddi reformlar yaptığını hatırlatan Ala, şöyle devam etti:

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ak parti, tbmm, brüksel, efkan ala