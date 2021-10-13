https://tr.sputniknews.com/20211013/aksenerden-siyasi-cinayetler-aciklamasi-kilicdaroglunun-duyumlari-ciddidir-ki-paylasmistir-1049797310.html

Akşener'den 'siyasi cinayetler' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun duyumları ciddidir ki paylaşmıştır

Akşener'den 'siyasi cinayetler' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun duyumları ciddidir ki paylaşmıştır

İYİ Parti lideri Akşener, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T20:26+0300

2021-10-13T20:26+0300

2021-10-13T20:28+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi'ndeki görüşmenin ardından Akşener ve Erbakan, açıklama yaptı.Erbakan'a, partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını takdim ettiğini söyleyen Akşener, görüşmede, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, dış politika ve ekonomi konularını da ele aldıklarını kaydetti.Bu görüş alışverişinin devam edeceğini belirten Akşener, "Bu unutulmuş istişare mekanizmasını, bizi yönetenlere de hatırlatırız. Kutuplaştırmaktan, insanları birbirinin karşısına dikmekten, ayrışma noktalarımızı öne koymaktan vazgeçerler" dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Akşener ile Türkiye'nin güncel meseleleri ve ekonomik sıkıntılarını konuştuklarını söyledi.Anadolu'yu gezdiklerini, milletin büyük bir değişim talebi içerisinde olduğunu gördüklerini aktaran Erbakan, "Milletimizin değişim isteğine şahit oluyoruz. Özellikle dar gelirli milyonlar açısından bıçak kemiğe dayanmış durumdadır" diye konuştu. Erbakan, bu sorunların çözülmesi için yapılması gerekenleri de görüştüklerini ifade etti.'Ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır'Açıklamaların ardından Akşener, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" ifadesine ilişkin bir sorusuna, şu yanıtı verdi:'Diplomatik adımların atılması önemli'Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan da "Suriye'ye olası bir harekat olup olmayacağı tartışmaları ve bu konuda siyasilerin açıklamalarının" anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Suriye'nin kuzeyinde, ağır silahlarla eğitilen ve donatılan bir terör ordusu kurulduğunu, böyle bir koridor oluşturulduğunu söyleyerek, "Barışın bir an evvel tesis edilmesi ve Suriye'de bütün kesimlerin temsil edileceği bir yönetimin oluşturulması için diplomatik adımların atılması önemli" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise aynı yöndeki sorular üzerine, "duygusal ve bipolar bir dış politikanın, Türkiye'yi sadece Suriye ile ilgili değil, her tarafta aynı noktaya getirdiğini" savundu.Parti olarak, Türkiye'nin çıkarları, devlet kavramı ve devlet ciddiyeti üzerinden baktıklarını belirten Akşener, "Bugün itibariyle ben 5 arkadaşıma bu konuyu çalışmaları için talimat verdim. Onlar 'nasıl bir yol, yöntem olacak, Türkiye ne yapabilir, neyi yapmalıdır' üzerinde çalışacaklar, daha sonra milletvekili arkadaşlarımıza bilgi verecekler" diye konuştu.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, fatih erbakan, yeniden refah partisi