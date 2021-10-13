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Al Capone'a ait özel eşyalar açık artırmada 3 milyon dolara satıldı
Al Capone'a ait özel eşyalar açık artırmada 3 milyon dolara satıldı
ABD'li ünlü mafya babası Al Capone'un özel eşyaları düzenlenen müzayede de 3 milyon dolara alıcı buldu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T00:31+0300
2021-10-13T00:32+0300
yaşam
silah
müzayede
al capone
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinde bulunan Witherell's Müzayede Evi tarafından düzenlenen 'A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone' adlı özel etkinlikte, Al Capone ait 174 eşya açık artırmaya çıkarıldı.Yaklaşık bin kişinin katıldığı açık artırmada, Al Capone'a ait kişisel fotoğraflar, ateşli silahlar, mücevherler ve mobilyalar satışa çıkarıldı. Satılan eşyalar 3 milyon dolara alıcı bulurken, açık artırmadaki en popüler eşya olan Capone'un en sevdiği silah ise 860 bin dolara satıldı. Silahın, 20. yüzyıldan kalma bir ateşli silah için en yüksek satış fiyatına ulaştığına inanılıyor.Satışa çıkarılan eşyaların Capone'un 1947'deki ölümünün ardından neredeyse 75 yıl boyunca ailesinde olduğu aktarıldı. Capone'un Kaliforniya'da yaşayan ve hayatta kalan 3 torunundan biri olan Diane Capone, kendisinin ve kız kardeşlerinin yaşlanması nedeniyle eşyaları satma kararı aldıklarını ifade etti.
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silah, müzayede, al capone

Al Capone'a ait özel eşyalar açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

00:31 13.10.2021 (güncellendi: 00:32 13.10.2021)
© REUTERS / Fred GreavesSacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Fred Greaves
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ABD'li ünlü mafya babası Al Capone'un özel eşyaları düzenlenen müzayede de 3 milyon dolara alıcı buldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinde bulunan Witherell's Müzayede Evi tarafından düzenlenen 'A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone' adlı özel etkinlikte, Al Capone ait 174 eşya açık artırmaya çıkarıldı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı açık artırmada, Al Capone'a ait kişisel fotoğraflar, ateşli silahlar, mücevherler ve mobilyalar satışa çıkarıldı.
Satılan eşyalar 3 milyon dolara alıcı bulurken, açık artırmadaki en popüler eşya olan Capone'un en sevdiği silah ise 860 bin dolara satıldı. Silahın, 20. yüzyıldan kalma bir ateşli silah için en yüksek satış fiyatına ulaştığına inanılıyor.
Satışa çıkarılan eşyaların Capone'un 1947'deki ölümünün ardından neredeyse 75 yıl boyunca ailesinde olduğu aktarıldı. Capone'un Kaliforniya'da yaşayan ve hayatta kalan 3 torunundan biri olan Diane Capone, kendisinin ve kız kardeşlerinin yaşlanması nedeniyle eşyaları satma kararı aldıklarını ifade etti.
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