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https://tr.sputniknews.com/20211013/alman-televizyonunun-artan-enflasyona-dair-gerekcesi-kuresel-isinmayi-ancak-boyle-durdurabiliriz-1049784379.html
Alman televizyonunun artan enflasyona dair gerekçesi: Küresel ısınmayı ancak böyle durdurabiliriz
Alman televizyonunun artan enflasyona dair gerekçesi: Küresel ısınmayı ancak böyle durdurabiliriz
Alman ARD kanalının haber bülteni Tagesthemen'de enerji fiyatlarındaki kaydadeğer artış, "Küresel ısınmayı ancak böyle kontrol altına alabiliriz" şeklinde... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:14+0300
2021-10-13T15:22+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
doğalgaz
akaryakıt
küresel ısınma
ard
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Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) haber bülteni Tagesthemen'un, ülkedeki akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışa ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yer buldu.Sunucu Detlef Flintz, konuya ilişkin, "Küresel ısınmayı, ancak petrol ve doğalgaz fiyatları gözle görülür biçimde artış kaydederse kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa'nın Rusya'dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.Geçen hafta Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiği uyarısını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/gazprom-export-avrupaya-gaz-tedarikiyle-ilgili-tum-talepleri-karsiliyoruz-1049670889.html
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almanya, enflasyon, doğalgaz, akaryakıt, küresel ısınma, ard

Alman televizyonunun artan enflasyona dair gerekçesi: Küresel ısınmayı ancak böyle durdurabiliriz

15:14 13.10.2021 (güncellendi: 15:22 13.10.2021)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere- Londra
İngiltere- Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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Alman ARD kanalının haber bülteni Tagesthemen'de enerji fiyatlarındaki kaydadeğer artış, "Küresel ısınmayı ancak böyle kontrol altına alabiliriz" şeklinde gerekçelendirildi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) haber bülteni Tagesthemen'un, ülkedeki akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışa ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yer buldu.
Sunucu Detlef Flintz, konuya ilişkin, "Küresel ısınmayı, ancak petrol ve doğalgaz fiyatları gözle görülür biçimde artış kaydederse kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa'nın Rusya'dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.
Geçen hafta Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiği uyarısını yapmıştı.
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