https://tr.sputniknews.com/20211013/borekciye-disaridan-yemek-getirdi-silahli-sopali-kavga-cikti-1049779047.html

Börekçiye dışarıdan yemek getirdi, silahlı sopalı kavga çıktı

Börekçiye dışarıdan yemek getirdi, silahlı sopalı kavga çıktı

Çağlayan’da bir börekçide, dışarıdan getirdiği yemek ile kahvaltı yapan C.Y. ile iş yeri sahibi E.Y. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınları da kavgaya... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T12:57+0300

2021-10-13T12:57+0300

2021-10-13T12:57+0300

türkiye

kahvaltı

börek

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Kağıthane Çağlayan’da C.Y. dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y.’nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istedi.C.Y.’yi fark eden iş yeri sahibi E.Y. ‘Dışarıdan yiyecek getiremezsin’ uyarısında bulunarak, iş yerinden göndermeye çalıştı. Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.’nin gözüne yumruk attı. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlattı. C.Y. bir süre sonra A.R. ve Ö.A. isimli yakınları ile işyerine giderek montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.’ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y.’yi sopayla başından yaraladı.Börekçideki müşteriler de dahil olduTaraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşterilerde dahil olunca bir anda meydan savaşı çıktı. Çevre esnafında karıştığı ve sandalye, bıçak, kürek, yumruk, tekme ve sopalar havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran C.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı.Polis saldırganları yakaladıİhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri gelerek önlem alıp, saldırgan şahısların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Kağıthane polisi, C.Y ile yanında gelen A.R. ve Ö.A.’yı tespit ettikten sonra kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

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kahvaltı, börek