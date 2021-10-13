https://tr.sputniknews.com/20211013/ilkokul-ogrencisi-als-hastalari-icin-yasam-destek-aparati-tasarladi-1049788356.html

İlkokul öğrencisi, ALS hastaları için yaşam destek aparatı tasarladı

İlkokul öğrencisi, ALS hastaları için yaşam destek aparatı tasarladı

Gaziantep'te oturan 9 yaşındaki Ela Ersönmez, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalarının hayatını kolaylaştırmaya yönelik 'Kas Yetersizliği Yaşayan Hastalar... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T16:32+0300

2021-10-13T16:32+0300

2021-10-13T16:32+0300

yaşam

als

ilkokul

keşif

öğrenci

hastalık

teknofest

amyotrofik lateral skleroz (als)

icat

tübitak

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Anaokulundan itibaren kodlama dersleri alan Ersönmez'in geliştirdiği aparat, düşük kafa sendromu, yutkunma ve iletişim sıkıntısı yaşayan hastaların hareketsiz hayat sürmeleri yerine boyunlarını dik şekilde konumlandırıp iletişim kurabilmesini, göz teması ile başını istediği yöne çevirebilmesini sağlıyor.Özel bir kolejin 4. sınıfında okuyan Ela Ersönmez, beyin ve omurilikteki kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan ALS hastalığına yakalananların hayatını kolaylaştırmak istediğini söyledi.Teknolojiye meraklı olduğu için kodlama ve yazılım dersleri aldığını dile getiren Ersönmez, ikinci sınıftan beri TEKNOFEST'e hazırlandığını ifade etti.Annesi ve proje danışmanı Neriman Ersönmez ile yarışmaya hazırlandığını, yaptığı araştırmalar sonucunda ALS hastalığının dikkatini çektiğini dile getiren Ersönmez, şöyle konuştu:"Sağlıklı bir insan hareket etmek istediğinde beyninin ilgili bölümünden doğan uyarı omuriliğine gider ve hareket ettirilebilecek ilgili bölüme ulaşır. Fakat omurilikteki en küçük hasar, kısmen ya da tamamen kalıcı kas hastalığına neden olabilir. Yaptığımız aparatla hastaların sabit durmasını değil de hareketli olmasını sağladım. Teknolojiyi her zaman ilginç bulmuşumdur. İkinci sınıftaki projemden yola çıkarak buraya kadar geldim. TEKNOFEST 2021'de "İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık ve İlkyardım İlkokul-Ortaokul" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü aldım. Büyüyünce bilim kadını olmak istiyorum. Yaşıtlarıma araştırmalarını, çalışmalarını tavsiye ederim."Proje danışmanı Neriman Ersönmez ise proje odaklı eğitim verdiklerini, öğrencilerinin TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi yarışmalarda yer almasının çok önemli olduğunu söyledi.Öğrencileri teknoloji yarışmalarına hazırladıklarını dile getiren Ersönmez, cihazı okulda birlikte yaptıklarını, malzeme, laboratuvar gibi tüm olanakların okulda mevcut olduğunu belirtti.

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