https://tr.sputniknews.com/20211013/ispanyada-universiteye-silahli-saldiri-pompali-tufekle-etrafa-ates-acti-1049800707.html

İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı: Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı

İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı: Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı

İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T23:17+0300

2021-10-13T23:17+0300

2021-10-13T23:17+0300

dünya

ispanya

silahlı saldırı

üniversite

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İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı. Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.

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ispanya, silahlı saldırı, üniversite