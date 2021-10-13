https://tr.sputniknews.com/20211013/isten-cikarma-yasaginin-kalkmasinin-ardindan-3-ayda-518-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-1049770855.html

İşten çıkarma yasağının kalkmasının ardından, 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

İşten çıkarma yasağının kalkmasının ardından, 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

Pandemi sonrası uygulanan işten çıkarma yasaklarının sona ermesi ile birlikte son 3 ay içerisinde 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T08:07+0300

2021-10-13T08:07+0300

2021-10-13T08:06+0300

ekonomi

tüik

işsizlik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

başvuru

işsizlik maaşı

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Pandemi sonrası uygulanan işten çıkarma yasaklarının sona ermesi ile birlikte işsizlikteki bilanço ağırlaşırken, yasağın bittiği 30 Haziran sonrası yaşanan işsizlik dalgası Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalara neden olan işsizlik verilerine karşılık İŞKUR'un açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayda büyük bir dalgaya işaret ediyor. Eylül ayı istatistiklerine göre, yasakların kalkmasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; TÜİK verileri işsizliğin ağustosta yüzde 12.1 ile yerinde saydığını gösterirken, İŞKUR'un yayınladığı işsizlik sigortası verilerine göre ise 2002 yılı ile 2021 Haziran sonunu kapsayan dönemde 14.8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.Yasakların kalkmasının ardından geçen 3 aylık dönemi de kapsayan eylül sonu verilerine göre, bu sayı toplam 15.3 milyonu aştı. Bu veriler 3 ayda işsizlik maaşı için 518 bin başvurunun yapıldığını ve en az bu kadar çalışanın daha işten atıldığını ortaya koyarken, ağır şartlar nedeniyle başvuruların bir kısmı kabul edilerek maaş ödemelerine geçiş yapıldı.Yasağın devam ettiği haziranda 187 bin kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılırken, bu sayı temmuzda 248 bin 168'e, ağustosta 324 bin 372'ye, eylülde ise 359 bin 876'ya çıktı. Haziranda 260 milyon 868 bin TL'lik maaş ödemesi yapılırken, bu tutar eylül sonu itibarıyla 518 milyon 414 bini buldu.

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tüik, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), başvuru, işsizlik maaşı