Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti.

"Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır. Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim; Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin Devletimiz, Ülkemiz, Halkımız için başarılı olması, her hangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır. 8 Aralık’tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları’na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”