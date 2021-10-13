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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:11+0300
2021-10-13T13:03+0300
türkiye
kuzey kıbrıs
istifa
ersan saner
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası ile ilgili bir açıklama yaptı.Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirtti ve şunları kaydetti:Saner açıklamasına şöyle devam etti:
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kuzey kıbrıs, istifa, ersan saner

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti

12:11 13.10.2021 (güncellendi: 13:03 13.10.2021)
© AAErsan Saner
Ersan Saner - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası ile ilgili bir açıklama yaptı.
Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirtti ve şunları kaydetti:
“Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, Kovid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine, bir anlamda zorunlu olarak kuruldu. 8 Aralık 2020’de koalisyon protokolü imzalanır 19 Aralık 2020’de Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi. Ben, bizlere dışardan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk. Pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biriyiz. Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız. Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz. Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir. Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki bu Meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz."
Saner açıklamasına şöyle devam etti:
"Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır. Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim; Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin Devletimiz, Ülkemiz, Halkımız için başarılı olması, her hangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır. 8 Aralık’tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları’na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”
120300
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