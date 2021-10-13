https://tr.sputniknews.com/20211013/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-hortum-uyarisi-1049770236.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gök... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T06:49+0300

2021-10-13T06:49+0300

2021-10-13T06:48+0300

yaşam

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege, Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinde Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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2021

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meteoroloji