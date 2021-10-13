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https://tr.sputniknews.com/20211013/milli-ucak-projeleri-icin-demir-kus-kuruluyor-1049789495.html
Milli uçak projeleri için 'Demir Kuş' kuruluyor
Milli uçak projeleri için 'Demir Kuş' kuruluyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yürüttüğü projeleri hızlandıracak yeni bir altyapı tesisi kuruyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:55+0300
2021-10-13T16:56+0300
ekonomi
temel kotil
uçak
teknoloji
açıklama
savunma
üretim
proje
teknofest
demir kuş
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için çalışma ve yatırımlarını hızlandırdı. 'Demir Kuş' (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Şubat 2022'de faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de havacılık alanında ilk olacak.'Demir Kuş' tesisi ile özellikle HÜRJET ve farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleriyle entegre test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlanacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisiyle uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanları test edilecek.Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve Gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın faaliyet göstermesi hedefleniyor.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, tesise ilişkin, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleriyle uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler 'Sanal İkiz' konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" ifadelerini kullandı.
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temel kotil, uçak, teknoloji, açıklama, savunma, üretim, proje, teknofest, demir kuş

Milli uçak projeleri için 'Demir Kuş' kuruluyor

16:55 13.10.2021 (güncellendi: 16:56 13.10.2021)
© AAMilli uçak projeleri için 'Demir Kuş' kuruluyor
Milli uçak projeleri için 'Demir Kuş' kuruluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yürüttüğü projeleri hızlandıracak yeni bir altyapı tesisi kuruyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için çalışma ve yatırımlarını hızlandırdı. 'Demir Kuş' (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Şubat 2022'de faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de havacılık alanında ilk olacak.
'Demir Kuş' tesisi ile özellikle HÜRJET ve farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleriyle entegre test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlanacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisiyle uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanları test edilecek.
Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve Gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın faaliyet göstermesi hedefleniyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, tesise ilişkin, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleriyle uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler 'Sanal İkiz' konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" ifadelerini kullandı.
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