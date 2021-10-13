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https://tr.sputniknews.com/20211013/mobilyaya-ham-madde-zammi-geliyor-1049780764.html
Mobilyaya ham madde zammı geliyor
Mobilyaya ham madde zammı geliyor
Mobilya üretiminin ana ham maddesi olan ham MDF son bir yılda yüzde 100 zamlanırken, boya fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Üretimde yaşanan maliyet... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:41+0300
2021-10-13T13:41+0300
türkiye
düğün
koltuk
evlilik
zam
ekonomi
artış
hammadde
mobilya
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Bursa’da 23 yıldır mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, sektörün ham madde tedarik sorunu yaşadığını, bunun dışında maliyetlerdeki artışların üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.Üreticilerin yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadığına işaret eden Katana, ilerleyen süreçte fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.'Ana ham madde yüzde 100 zamlandı'Mobilya üretiminin ana maddesi, ham MDF’nin bir yıl içerisinde yüzde 100 üzerinde zamlandığını söyleyen Katana, “Boya fiyatları sürekli zamlanıyor. Üretimde girdi olarak kullandığımız her bir ham maddede ciddi anlamda fiyat artışı oldu” dedi.“Bunun yanında elektrik, mazot, işçilik fiyatlarında yaşanan artışlar üreticiyi daha da zor durumda bırakıyor” diyen Katana, “Hammadde tedarik ettiğimiz firmalar maliyet artışı nedeniyle stoklu çalışmayıp siparişe göre üretim yaptıkları için hammadde tedarik süreleri de uzuyor” diye konuştu.'Vatandaş yüksek fiyatlara mecbur kalacak'Üreticilerin yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadığına işaret eden Katana, ilerleyen süreçte fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağının altını çizen Katana; “Bu düzene uyum sağlayamayan firmalar tek tek kapatmak zorunda kalacaktır” dedi.Sektördeki fiyat artışlarının yıllık bazda yüzde 20 civarında olduğunu kaydeden Katana, “Hem tedarik sıkıntısı hem de düzenli olarak artış gösteren ham madde fiyatlarının tüketicilere yansıması kaçınılmaz olacak” dedi.Katana, “Özellikle bizim gibi siparişe göre üretim yapan butik firmalarda siparişten sonra bir an önce müşteriye ürünü teslim edebilmek çok daha cazip hale gelmektedir. Önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek maliyetlerle istedikleri ürünleri daha yüksek fiyatla alabilme durumunda kalacaklardır” şeklinde konuştu.'Üreticiyi desteklemek şart'Yıl sonu itibarıyla sıkıntıların daha da artış gösterebileceğini belirten Katana, bu sorunların çözümü için üretimi ve üreticiyi destekleyecek tedbirlerin bir an evvel alınması gerektiğini ifade etti.Katana, şöyle devam etti:“Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntıları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle tüm dünya için Türkiye avantajlı bir pazar durumda. Üretimi destekleyerek içinde bulunduğumuz dezavantajlı durumu ülke olarak rahatlıkla avantaja çevirebiliriz. Bunun için ham madde ihracatının kısıtlanıp, katma değerli ürün haline dönüştürüldükten sonra ihraç edilmesi hem firmalar hem de Türkiye ekonomisi açısından çok daha avantajlı olacaktır.”
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düğün, koltuk, evlilik, zam, ekonomi, artış, hammadde, mobilya

Mobilyaya ham madde zammı geliyor

13:41 13.10.2021
© AAMobilyaya ham madde zammı geliyor
Mobilyaya ham madde zammı geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Mobilya üretiminin ana ham maddesi olan ham MDF son bir yılda yüzde 100 zamlanırken, boya fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Üretimde yaşanan maliyet artışlarının henüz fiyatlara yansımadığına işaret eden üreticiler, vatandaşa yansıyacak zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Bursa’da 23 yıldır mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, sektörün ham madde tedarik sorunu yaşadığını, bunun dışında maliyetlerdeki artışların üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.
Üreticilerin yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadığına işaret eden Katana, ilerleyen süreçte fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

'Ana ham madde yüzde 100 zamlandı'

Mobilya üretiminin ana maddesi, ham MDF’nin bir yıl içerisinde yüzde 100 üzerinde zamlandığını söyleyen Katana, “Boya fiyatları sürekli zamlanıyor. Üretimde girdi olarak kullandığımız her bir ham maddede ciddi anlamda fiyat artışı oldu” dedi.
“Bunun yanında elektrik, mazot, işçilik fiyatlarında yaşanan artışlar üreticiyi daha da zor durumda bırakıyor” diyen Katana, “Hammadde tedarik ettiğimiz firmalar maliyet artışı nedeniyle stoklu çalışmayıp siparişe göre üretim yaptıkları için hammadde tedarik süreleri de uzuyor” diye konuştu.

'Vatandaş yüksek fiyatlara mecbur kalacak'

Üreticilerin yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadığına işaret eden Katana, ilerleyen süreçte fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağının altını çizen Katana; “Bu düzene uyum sağlayamayan firmalar tek tek kapatmak zorunda kalacaktır” dedi.
Sektördeki fiyat artışlarının yıllık bazda yüzde 20 civarında olduğunu kaydeden Katana, “Hem tedarik sıkıntısı hem de düzenli olarak artış gösteren ham madde fiyatlarının tüketicilere yansıması kaçınılmaz olacak” dedi.
Katana, “Özellikle bizim gibi siparişe göre üretim yapan butik firmalarda siparişten sonra bir an önce müşteriye ürünü teslim edebilmek çok daha cazip hale gelmektedir. Önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek maliyetlerle istedikleri ürünleri daha yüksek fiyatla alabilme durumunda kalacaklardır” şeklinde konuştu.

'Üreticiyi desteklemek şart'

Yıl sonu itibarıyla sıkıntıların daha da artış gösterebileceğini belirten Katana, bu sorunların çözümü için üretimi ve üreticiyi destekleyecek tedbirlerin bir an evvel alınması gerektiğini ifade etti.
Katana, şöyle devam etti:
“Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntıları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle tüm dünya için Türkiye avantajlı bir pazar durumda. Üretimi destekleyerek içinde bulunduğumuz dezavantajlı durumu ülke olarak rahatlıkla avantaja çevirebiliriz. Bunun için ham madde ihracatının kısıtlanıp, katma değerli ürün haline dönüştürüldükten sonra ihraç edilmesi hem firmalar hem de Türkiye ekonomisi açısından çok daha avantajlı olacaktır.”
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