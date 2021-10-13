https://tr.sputniknews.com/20211013/muz-ureticide-3-lira-markette-12-lira-1049795290.html

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira

Türkiye'deki üretimin büyük bir kısmının yapıldığı Mersin'de tarladan 3-6 liraya alınan muz tüketiciye 12-16 lira arasında sunuluyor. Aradaki fark hem... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T19:32+0300

2021-10-13T19:32+0300

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Türkiye’de muzların yüzde 50’den fazlasının yetiştiği Mersin'deki üreticiler tezgahtaki yüksek fiyatlara tepkili.Kendilerinden birinci kalite muzun 6 liradan, ikinci kalite muzun 3 liradan alındığını belirten üreticiler muzun kilogramının tezgaha 12 ile 15 liradan ulaşması nedeniyle vatandaşın ucuza alamadığını dile getirdi.Hasadın yoğun olması nedeniyle 15 gün öncesine kadar 8 TL’den satış yapan üreticilerin ürünleri 6 TL’den alıcı buluyor.Birinci kalite muzu 6 TL’ye satan üreticiler ikinci kalite muzu ise 3 TL’den aracılara veriyor.Paketlenip sarartılan muzlar ise daha sonra piyasaya sürülüyor.,Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşıyor.Üretimin yapıldığı Mersin'de bile marketlerde muz kalite ayrımı yapılmaksızın 12 ile 15 TL arasında satılıyor.Bazı üreticiler ise hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulaması yapılmasını istiyor.Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlere gönderilen muzun 3 katı fazlasına vatandaşa satılması ise dikkat çekiyor.Her zaman için tüketiciyi de düşündüklerini belirten muz üreticisi Ahmet Kayar, "Yıl boyu belirli bir fiyat olsa hem üretici kazanır, hem de tüketici mağdur olmaz. Ben şahsen almam. Arada dünya kadar fark var. Muzlar bizden kilogramı 6 liradan çıktığına göre, vatandaş 10 liradan alsa hem sürüm çok olur hem de herkes faydalanmış olur. Ama 6 liraya alıp da 15-20 liraya sattığın zaman kimse almaz. Durumu olan da olmayanda uygun fiyata muz alabilsin" dedi.

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fiyat, muz, üretici