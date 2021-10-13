Pjanic, Barcelona'ya ne zaman döneceğini açıkladı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Miralem Pjanic, transferinin perde arkasını anlattı ve ayrılık tarihini açıkladı. NTV Spor'un aktardığına göre Fransız Canal Plus'a demeç veren Pjanic, siyah beyazlı kulübe adım atışını şu sözlerle özetledi:"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz."
Yaz transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'a imza atan Miralem Pjanic, haziran ayında yeniden Barcelona'ya döneceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından MiralemPjanic, transferinin perde arkasını anlattı ve ayrılık tarihini açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre Fransız Canal Plus'a demeç veren Pjanic, siyah beyazlı kulübe adım atışını şu sözlerle özetledi:
"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.
Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz."