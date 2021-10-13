https://tr.sputniknews.com/20211013/pjanic-barcelonaya-ne-zaman-donecegini-acikladi-1049776267.html

Pjanic, Barcelona'ya ne zaman döneceğini açıkladı

Pjanic, Barcelona'ya ne zaman döneceğini açıkladı

Yaz transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'a imza atan Miralem Pjanic, haziran ayında yeniden Barcelona'ya döneceğini açıkladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:45+0300

2021-10-13T11:45+0300

2021-10-13T11:45+0300

spor

beşiktaş

transfer

kiralık

miralem pjanic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049776107_0:0:292:165_1920x0_80_0_0_84785c6cb08a11117b68b581ede1321b.jpg

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Miralem Pjanic, transferinin perde arkasını anlattı ve ayrılık tarihini açıkladı. NTV Spor'un aktardığına göre Fransız Canal Plus'a demeç veren Pjanic, siyah beyazlı kulübe adım atışını şu sözlerle özetledi:"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, transfer, kiralık, miralem pjanic