https://tr.sputniknews.com/20211013/rusya-turkiyeden-ithal-mandalina-ve-limona-yonelik-kontrolu-artirdi-1049792862.html

Rusya, Türkiye’den ithal mandalina ve limona yönelik kontrolü artırdı

Rusya, Türkiye’den ithal mandalina ve limona yönelik kontrolü artırdı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Gürcistan’dan fındık, Çin’den armut, Türkiye’den limon ve mandalina olmak üzere bazı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T18:13+0300

2021-10-13T18:13+0300

2021-10-13T18:14+0300

ekonomi

rusya

türkiye

limon

ithal mallar

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Rospotrebnadzor, 8 çeşit gıda ürününe yönelik aflatoksin ve pestisit kontrolünün güçlendirildiğini açıkladı.Buna göre Gürcistan'dan fındık, Türkiye'den mandalina ve limon, Hindistan'dan tam buğday, Belçika'dan yumuşak organik yağ, Mısır'dan portakal ve Çin'den armut alımında kontroller artırıldı. Açıklamada Türkiye’den ithal edilen iki çeşit mandalinaya yönelik de kontrolün de artırıldığı ifade edildi.Rospotrebnadzor ayrıca yasaklı maddeleri içerdiği şüphesiyle bazı ülkelerden gıda olmayan ürünlere yönelik kontrolün güçlendirildiğini açıkladı. Bunların, Arnavutluk’tan 3 çeşit ıslak mendil, Çin’den 2 çeşit piyano oyuncağı, Fransa’dan yeni doğanlar için deri ayakkabılar olduğu belirtildi.

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rusya, türkiye, limon, ithal mallar