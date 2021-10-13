Rusya, Türkiye’den ithal mandalina ve limona yönelik kontrolü artırdı

Rospotrebnadzor, 8 çeşit gıda ürününe yönelik aflatoksin ve pestisit kontrolünün güçlendirildiğini açıkladı.Buna göre Gürcistan'dan fındık, Türkiye'den mandalina ve limon, Hindistan'dan tam buğday, Belçika'dan yumuşak organik yağ, Mısır'dan portakal ve Çin'den armut alımında kontroller artırıldı. Açıklamada Türkiye’den ithal edilen iki çeşit mandalinaya yönelik de kontrolün de artırıldığı ifade edildi.Rospotrebnadzor ayrıca yasaklı maddeleri içerdiği şüphesiyle bazı ülkelerden gıda olmayan ürünlere yönelik kontrolün güçlendirildiğini açıkladı. Bunların, Arnavutluk’tan 3 çeşit ıslak mendil, Çin’den 2 çeşit piyano oyuncağı, Fransa’dan yeni doğanlar için deri ayakkabılar olduğu belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Gürcistan’dan fındık, Çin’den armut, Türkiye’den limon ve mandalina olmak üzere bazı ülkelerden ithal meyve ve sebzeye yönelik bitki sağlık kontrolünü artırdı.
Rospotrebnadzor, 8 çeşit gıda ürününe yönelik aflatoksin ve pestisit kontrolünün güçlendirildiğini açıkladı.
Buna göre Gürcistan'dan fındık, Türkiye'den mandalina ve limon, Hindistan'dan tam buğday, Belçika'dan yumuşak organik yağ, Mısır'dan portakal ve Çin'den armut alımında kontroller artırıldı.
Açıklamada Türkiye’den ithal edilen iki çeşit mandalinaya yönelik de kontrolün de artırıldığı ifade edildi.
Rospotrebnadzor ayrıca yasaklı maddeleri içerdiği şüphesiyle bazı ülkelerden gıda olmayan ürünlere yönelik kontrolün güçlendirildiğini açıkladı. Bunların, Arnavutluk’tan 3 çeşit ıslak mendil, Çin’den 2 çeşit piyano oyuncağı, Fransa’dan yeni doğanlar için deri ayakkabılar olduğu belirtildi.